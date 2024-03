Cuối tháng 6/2023, mẫu xe điện cỡ nhỏ Wuling Hongguang Mini EV thuộc sở hữu của liên doanh SAIC-GM-Wuling, do công ty TMT Motors (Việt Nam) lắp ráp đã được giới thiệu tại Việt Nam. Mẫu xe có quãng giá rất dễ tiếp cận (từ khoảng 239-270 triệu đồng), tuy nhiên về mặt hình dáng và mức độ an toàn lại không đủ hấp dẫn người tiêu dùng Việt.

Vì thế, vào nửa cuối năm 2023 khi VinFast giới thiệu mẫu VF 3 với vẻ ngoài được đánh giá là rất khỏe khoắn và thời trang đã lập tức tạo nên "cơn sốt" trong dư luận. Nhiều người ngóng chờ mẫu xe này sẽ chính thức được bàn giao trong quý 3 năm 2024, để được trải nghiệm và đánh giá thực tế.

Không chịu lép vế sau "phát đạn xịt" đầu tiên, mới đây liên doanh SAIC-GM-Wuling tiếp tục tung ra mẫu mini EV mới mang tên Baojun Yep tại thị trường Trung Quốc, với vẻ ngoài cũng rất "trending" theo phong cách tương tự VF 3. Mẫu xe này được dự đoán sẽ về Việt Nam với giá bán được đồn đoán là chỉ từ 271 triệu đồng, sẽ cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF 3 ngay tại Việt Nam.

Baojun Yep có gì?

Baojun Yep sở hữu chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt đạt 3.381mm, 1.685mm và 1.721mm. Chiều dài cơ sở xe chỉ 2.110mm.

Hình ảnh Baojun Yep công bố tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: SGMW

Xe sở hữu nội thất tiện nghi với cụm màn hình liền gồm đồng hồ kỹ thuật số và màn giải trí trung tâm, đều có kích cỡ 10,25 inch. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng cùng phanh tay điện tử, điều hòa tự động có lọc không khí, chìa khóa thông minh và ra lệnh bằng giọng nói mang đến trải nghiệm thoải mái cho người dùng. Hàng ghế thứ 2 có thể gập xuống để gia tăng thể tích chứa hành lý khi cần thiết.

Về khả năng vận hành, Baojun Yep được trang bị mô-tơ điện đặt ở cầu sau, có công suất tối đa 68 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140Nm. Pin LFP dung lượng 28,1kWh giúp xe di chuyển được quãng đường 303km sau mỗi lần sạc đầy. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh DC, giúp sạc từ 30-80% pin chỉ trong 35 phút.

Về an toàn, Baojun Yep được trang bị nhiều tính năng hiện đại như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, cảnh báo áp suất lốp, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và tính năng hỗ trợ đỗ xe thông minh.

Xe có thiết kế xe nam tính Ảnh: SGMW

Baojun Yep có nội thất khá đẹp mắt. Ảnh: SGMW

VinFast VF 3 có gì?

Trong khi đó, nhỏ hơn Baojun Yep một chút, kích thước chính thức của xe VF3 được công bố với chiều dài 3.190mm, chiều rộng 1.679mm, và chiều cao 1.621mm. Theo VinFast, VF 3 bản thương mại có thể đi được 210km mỗi lần sạc.

VinFast VF3 có thiết kế nhỏ gọn, mạnh mẽ và hiện đại.

Đây là mẫu xe cỡ nhỏ đầu tiên được nghiên cứu phát triển dựa trên những đặc tính và thói quen giao thông của người Việt. VinFast VF 3 sở hữu nội thất 4 chỗ ngồi với thiết kế tối giản và hiện đại. Táp lô được trang bị màn hình cảm ứng 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hàng ghế sau có thể gập lại, khoang hành lý rộng lên tới 550 lít tạo cảm giác rộng rãi thông thoáng.





Tuy nhiên, một số thông số kỹ thuật quan trọng của VF 3 vẫn chưa được tiết lộ, bao gồm: công suất, mô-men xoắn, tốc độ tối đa hay hệ truyền động, nhiều khả năng sẽ được cập nhật với bản quốc tế để phù hợp với thị hiếu người dùng.

Với giá bán đồn đoán từ 250 triệu, VinFast VF 3 là một lựa chọn vô cùng hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe điện nhỏ gọn, tiện nghi và an toàn. Trước đây, VinFast từng có mẫu xe xăng hạng A được đánh giá là an toàn bậc nhất phân khúc là VinFast Fadil, nên người tiêu dùng chờ đợi VF 3 cũng vượt trội về độ an toàn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.



Cả Baojun Yep và VinFast VF 3 đều là những mẫu SUV cỡ nhỏ đáng cân nhắc với những ưu điểm riêng. Lựa chọn xe nào phù hợp sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách của mỗi người.