VinFast tung hàng "khủng" tại nước đông dân nhất thế giới: 2 mẫu xe 10 phiên bản và "mưa" công nghệ

VinFast công bố chính thức mở bán hai mẫu SUV điện cao cấp VF 6 và VF 7 tại Ấn Độ. Đây là những sản phẩm đầu tiên của VinFast dành cho thị trường này.

Lấy cảm hứng từ triết lý "Cặp đối lập tự nhiên", VF 6 là mẫu SUV điện nhỏ gọn, kết hợp hài hòa giữa cảm giác lái thú vị và sự tinh tế, giữa công nghệ và tính nhân văn. Xe được trang bị pin 59,6 kWh, sạc nhanh 25 phút từ 10 đến 70%, cho quãng đường tối đa theo chứng nhận ARAI lên đến 468 km. Chiều dài cơ sở 2.730 mm và khoảng sáng gầm 190 mm của xe phù hợp với nhu cầu đi lại của các gia đình Ấn Độ.

Mẫu xe có ba phiên bản Earth, Wind và Wind Infinity, với hai màu nội thất tùy chọn. VF 6 Earth có công suất 130 kW, mô-men xoắn 250 Nm, treo sau độc lập, nhiều chế độ lái, nội thất màu đen, màn hình giải trí 12,9 inch, điều hòa tự động, ghế lái chỉnh điện, kiểm soát hành trình cùng cần số dạng phím đàn piano.

VinFast gia nhập Ấn Độ trong bối cảnh thị trường SUV điện tại nơi đây đang tăng trưởng mạnh mẽ.

VF 6 Wind sở hữu công suất 150 kW, mô-men xoắn 310 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 8,9 giây, nội thất màu nâu Mocca với da nhân tạo cao cấp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế trước thông gió, điều hòa hai vùng, hệ thống âm thanh 8 loa, HUD màu, ga tự động thích ứng, gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 và mâm 18 inch. VF 6 Wind Infinity bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh cố định, mang đến không gian rộng thoáng.

Các trang bị tiêu chuẩn trên VF 6 gồm: Đèn pha LED projector tự động cân bằng, dải đèn định vị trước và sau đặc trưng của VinFast, kính chắn gió và cửa sổ trời cách âm, gương chiếu hậu ngoài gập điện có hỗ trợ lùi, hệ thống khởi động và mở cửa thông minh, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động, kính cửa sổ lên xuống một chạm chống kẹt, gương chiếu hậu trong tràn viền chống chói tự động, hệ thống an toàn ABS, EBD, BA, ESC, TCS, HSA, ROM, ESS, phanh đĩa trên cả bốn bánh, gạt mưa tự động, 7 túi khí, cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ, ga tự động, màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, nhiều chế độ lái và phanh tái sinh, cùng công nghệ kết nối thông minh.

Trong khi đó, VF 7 mang triết lý thiết kế "Vũ trụ Phi đối xứng", kết hợp ngoại thất táo bạo với nội thất cao cấp. Đây là mẫu SUV cỡ lớn với chiều dài hơn 4,5 m, trục cơ sở 2.840 mm, có hai tùy chọn pin và 5 phiên bản (Earth, Wind, Wind Infinity, Sky và Sky Infinity). Xe cũng có hai tùy chọn màu sắc nội thất và 2 tùy chọn dẫn động FWD và AWD.

VF 7 Earth được trang bị pin 59,6 kWh, động cơ điện cho công suất cực đại 130 kW và mô-men xoắn 250 Nm, sạc nhanh từ 10% đến 70% trong 24 phút. Nội thất bọc da nhân tạo màu đen thể thao, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) màu, gạt mưa tự động, điều hòa hai vùng độc lập, ghế lái chỉnh điện, kiểm soát hành trình và mâm hợp kim 19 inch là những trang bị tiêu chuẩn. Cần số kiểu phím đàn piano đi kèm nút chọn chế độ lái riêng, phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động, vừa tiện lợi vừa tinh tế.

VinFast có 7 phiên bản tại Ấn Độ.

VF 7 Wind sử dụng bộ pin lớn hơn 70,8 kWh, động cơ PMSM cho công suất cực đại 150 kW, mô-men xoắn 310 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 9,5 giây. Xe hỗ trợ sạc nhanh 28 phút (10-70%), mâm 19 inch sơn đen thể thao, cốp điện, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế trước thông gió, hệ thống âm thanh 8 loa, kiểm soát hành trình thích ứng cùng gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2, trong đó có tính năng cảnh báo mất tập trung với camera giám sát người lái đặt trên vô lăng. Nội thất da nhân tạo màu nâu Mocca cao cấp tạo thêm điểm nhấn sang trọng.

VF 7 Sky được nâng cấp với hai động cơ, tổng công suất 260 kW và mô-men xoắn 500 Nm, mang đến khả năng dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) và tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 5,8 giây, ngoài ra vẫn giữ nguyên các trang bị của bản Wind.

Hai phiên bản Wind Infinity và Sky Infinity bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh cố định kéo dài trọn vẹn bề ngang, mang lại không gian thoáng đãng và cao cấp hơn.

Theo chứng nhận ARAI, quãng đường di chuyển của các phiên bản lần lượt là Earth 438 km, Wind 532 km và Sky 510 km.

Các trang bị tiêu chuẩn trên VF 7 gồm mâm hợp kim 19 inch cỡ lớn, gương chiếu hậu ngoài có sưởi, chống chói tự động và ghi nhớ vị trí, tay nắm cửa dạng ẩn, màn hình HUD màu, cổng sạc USB-C 90 W cho thiết bị điện tử, điều hòa hai vùng độc lập, đèn pha LED projector tự động cân bằng, dải đèn định vị trước và sau, kính chắn gió và cửa sổ trời cách âm, gương chiếu hậu ngoài hỗ trợ lùi, hệ thống khởi động và mở cửa thông minh, ghế lái chỉnh điện, kính cửa sổ lên xuống một chạm chống kẹt, gương chiếu hậu trong tràn viền chống chói, hệ thống an toàn ABS, EBD, BA, ESC, TCS, HSA, ROM, ESS, phanh đĩa trên cả bốn bánh, gạt mưa tự động, 7 túi khí, cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ, kiểm soát hành trình, màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch, kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, nhiều chế độ lái và phanh tái sinh, cùng công nghệ kết nối xe thông minh.

VinFast tiến như vũ bão tại Ấn Độ

VinFast đang nhanh chóng mở rộng sự hiện diện tại thị trường Ấn Độ, với kế hoạch đến cuối năm 2025 sẽ có 35 điểm bán hàng và 26 xưởng dịch vụ tại 27 thành phố, bao gồm tại các đô thị lớn và những trung tâm xe điện đang nổi lên như Delhi, Mumbai, Bengaluru, Pune, Hyderabad, Jaipur, Kochi và Lucknow.

Trọng tâm trong chiến lược của VinFast tại Ấn Độ là nhà máy hiện đại tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu, nơi lắp ráp hai mẫu VF 6 và VF 7. Nhà máy này phù hợp hoàn toàn với tầm nhìn của Ấn Độ về việc trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu toàn cầu. Vị trí chiến lược gần cảng biển giúp nhà máy vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu.

Mang đến Ấn Độ kinh nghiệm dày dạn từ thị trường quốc tế, VinFast đã thành công khi gia nhập nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, các nước châu Âu, Philippines, Indonesia và Trung Đông. Hiện diện trên ba châu lục, VinFast thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện toàn cầu.

VinFast khánh thành nhà máy lắp ráp ô tô điện tại Tamil Nadu, Ấn Độ hồi đầu tháng 8.

Công ty của chủ tịch Phạm Nhật Vượng cũng hợp tác với các ngân hàng và tổ chức tài chính hàng đầu để cung cấp những gói giải pháp tài chính linh hoạt. Đồng thời, VinFast bắt tay với RoadGrid, myTVS và Global Assure để thành lập mạng lưới trạm sạc và dịch vụ hậu mãi phủ khắp toàn quốc.

Hãng còn hợp tác cùng BatX Energies trong lĩnh vực tái chế pin tiên tiến, xây dựng chuỗi giá trị pin tuần hoàn, thể hiện cam kết với phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, VinFast đã đạt được những thành tựu ấn tượng, vươn lên trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu. Hãng cũng được quốc tế ghi nhận rộng rãi nhờ tốc độ phát triển vượt bậc và khả năng đổi mới không ngừng.







