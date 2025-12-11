VinFast, Toyota, Hyundai... vừa lập một kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu'

Thị trường ô tô Việt Nam đã khép lại tháng 11/2025 với một cột mốc lịch sử. Chỉ sau 11 tháng, tổng lượng xe bán ra trên toàn thị trường đã cán mốc 522.644 xe. Con số này chính thức vượt qua mức đỉnh 509.141 xe đã được thiết lập vào năm 2022. Mức bán này chưa tính đến doanh số của các thương hiệu Trung Quốc như BYD, Omoda & Jaecoo, Geely... hay một số thương hiệu xe châu Âu như Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen....

Vẫn còn 1 tháng nữa mới hết năm 2025, nhưng doanh số thị trường ô tô Việt Nam đã phá đỉnh.

Cụ thể, các thành viên thuộc VAMA đã bán ra 39.338 xe trong tháng 11/2025. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11, doanh số của khối VAMA đạt 328.669 xe.

Trong khi đó, Hyundai Thành Công, ghi nhận doanh số 5.463 xe trong tháng 11. Tổng doanh số bán ra của hãng xe này từ đầu năm đến tháng 11 là 46.525 xe.

Yếu tố đóng góp lớn nhất vào thành tích chung của toàn thị trường là thương hiệu xe điện VinFast. Trong tháng 11, VinFast đã bàn giao 23.186 xe đến tay khách hàng. Tính từ đầu năm đến hết tháng 11/2025, doanh số lũy kế của VinFast đã đạt 147.450 xe. Tính ra, VinFast đóng góp gần 28.2% vào tổng doanh số toàn thị trường.

VinFast Limo Green đang trên đà vượt qua doanh số của Mitsubishi Xpander.

Trong năm 2025, hàng loạt mẫu xe của VinFast VF 5 hay VF 6 đều đã bỏ xa các đối thủ để trở thành "vua doanh số" ở phân khúc của mình hoặc "một mình một chợ" như VF 3. Limo Green, mẫu xe hướng đến khách chạy xe dịch vụ cũng đang trên đà vượt qua Mitsubishi để trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV phổ thông.

Giúp thị trường "phá đỉnh" doanh số nhưng cũng chính màn "bứt tốc" mạnh mẽ của VinFast chỉ ra một thực tế là các thương hiệu còn lại đang gặp không ít khó khăn trong việc tăng trưởng. Cụ thể, nếu loại trừ doanh số của VinFast, tổng doanh số của các thành VAMA và Hyundai Thành Công chỉ đạt 375.194 xe - con số khá khiêm tốn.

Doanh số của VinFast chiếm hơn 1/4 thị phần tại Việt Nam.

Tốc độ tăng trưởng của VinFast chủ yếu đến từ chiến lược tập trung vào xe điện. Hãng xe Việt liên tục ra mắt các dòng sản phẩm phủ kín gần như tất cả phân khúc phổ thông. Song song với đó, hãng cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng trạm sạc, đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi phương tiện xanh, đặc biệt là trong khối kinh doanh vận tải.

Sự bùng nổ của VinFast đã thay đổi cơ cấu thị trường. Xe điện không còn là một phân khúc nhỏ mà đã trở thành một thế lực chủ đạo, thúc đẩy toàn bộ thị trường ô tô Việt Nam tiến lên một nấc thang mới về quy mô.

Nhìn rộng ra, Việt Nam cũng đang là thị trường có tốc độ điện hóa ngành ô tô hàng đầu thế giới. Để so sánh, tỷ lệ xe năng lượng mới (bao gồm BEV và PHEV) trên tổng số xe bán ra trong năm 2024 tại Trung Quốc đạt khoảng 48%.

Trong khi đó, tỷ lệ này thấp hơn đáng kể: tại châu Âu, tỷ lệ xe điện (BEV+PHEV) là khoảng 20% trong năm 2024. Riêng tỉ lệ xe BEV bán ra ở lục địa già tính đến tháng 10/2025 mới đạt 16,4%.

Tại Mỹ, tỷ lệ này chỉ đạt mức trên 10% trong năm 2024. Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có tỷ lệ phổ cập xe điện ước tính đạt khoảng 18% trong nửa đầu năm 2025, và Indonesia đạt khoảng 15% trong năm 2024.

Với mức độ tăng trưởng vượt trội của xe điện trong nước, tỷ lệ phổ cập xe điện tại Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc và vượt qua nhiều thị trường lớn khác như Mỹ, Châu Âu, và các thị trường khu vực như Thái Lan hay Indonesia.