VinFast 'tất tay' năm 2026: 0 đồng cũng mua được xe, tặng 10% giá bán, miễn phí sạc xuyên qua năm 2027

VinFast công bố triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện trên toàn quốc trong năm 2026, nối tiếp các chiến dịch bán hàng đã kết thúc vào cuối năm 2025. Chương trình áp dụng nhiều chính sách tài chính và ưu đãi sử dụng, hướng tới giảm chi phí ban đầu và chi phí vận hành cho người dùng xe điện.

Chương trình hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện được VinFast áp dụng trên toàn quốc trong năm 2026. Ảnh: MXH

Theo công bố, chương trình sẽ kéo dài đến hết năm 2026. Trong đó, đáng chú ý là chính sách mua xe trả góp với mức vốn đối ứng ban đầu bằng 0 đồng, được VinFast phối hợp triển khai cùng các ngân hàng và tổ chức tài chính. Hình thức này cho phép người mua tiếp cận ô tô và xe máy điện mà không cần thanh toán trước.

Song song đó, VinFast áp dụng ưu đãi trực tiếp vào giá bán cho một số dòng xe. Cụ thể, mức hỗ trợ lên tới 10% giá xe đối với các mẫu VF 8 và VF 9; các mẫu ô tô điện phổ thông còn lại cùng xe máy điện được áp dụng mức ưu đãi 6%, bao gồm VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van và các mẫu thuộc dòng Green.

Đối với xe máy điện sử dụng pin rời dự kiến bán ra thị trường trong quý I/2026, VinFast cho biết sẽ áp dụng chính sách miễn phí đổi pin trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm mua xe.

Ngoài ra, các phương tiện VinFast thuộc sở hữu cá nhân được miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green đến hết ngày 30/6/2027 đối với ô tô và đến hết ngày 31/5/2027 đối với xe máy điện. Riêng các phương tiện thuộc đối tác kinh doanh dịch vụ vận tải sẽ được miễn phí sạc trong khung giờ thấp điểm và giảm 50% chi phí sạc trong khung giờ cao điểm.

Một số dòng ô tô và xe máy điện VinFast được áp dụng ưu đãi trực tiếp vào giá bán và chi phí sử dụng. Ảnh: MXH

VinFast cho biết các chính sách trên được triển khai song song với việc mở rộng hạ tầng trạm sạc, dịch vụ đổi pin, cùng mạng lưới bán hàng và hậu mãi trên toàn quốc. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dùng trong quá trình tiếp cận và sử dụng phương tiện điện.

Chương trình hỗ trợ chuyển đổi trong năm 2026 tiếp nối chuỗi hoạt động bán hàng mà VinFast đã triển khai trong những năm gần đây, trong bối cảnh thị trường ô tô và xe máy điện tại Việt Nam tiếp tục mở rộng.



