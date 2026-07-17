VinFast ra mắt xe máy điện nhỏ gọn không cần bằng lái, giá 12 triệu đồng

VinFast vừa giới thiệu mẫu xe máy điện Amio S2 với giá bán 12 triệu đồng đã gồm pin và sạc. Mẫu xe có tốc độ tối đa 25 km/h, không yêu cầu bằng lái theo quy định hiện hành.

Trước thềm năm học mới, VinFast chính thức bổ sung Amio S2 vào danh mục xe máy điện của hãng. Mẫu xe được định vị ở phân khúc học sinh, hướng tới nhóm khách hàng cần một phương tiện di chuyển an toàn, nhỏ gọn và dễ sử dụng trong môi trường đô thị.

Amio S2 được bán với giá 12.000.000 đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), pin LFP và bộ sạc. Đây là một trong những mẫu xe máy điện có mức giá dễ tiếp cận nhất trong danh mục sản phẩm của hãng.

Ngoài hình xe nhỏ nhắn, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Xe có tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 25 km/h. Theo quy định hiện hành, đây là nhóm phương tiện không yêu cầu giấy phép lái xe, cho phép học sinh từ 16 tuổi có thể tự điều khiển hợp pháp. Việc giới hạn tốc độ cũng hướng đến mục tiêu tăng tính an toàn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Về thiết kế, Amio S2 mang phong cách trẻ trung với năm tùy chọn màu sắc gồm Đen bóng, Trắng đen, Đỏ tươi, Xanh ngọc và Trắng tím.

Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 1.715 x 690 x 1.050 mm, chiều cao yên 750 mm, phù hợp với vóc dáng của học sinh Việt Nam.

Bên cạnh kiểu dáng nhỏ gọn, Amio S2 được trang bị màn hình LED màu hiển thị các thông số vận hành, cốp chứa đồ dung tích 12 lít đủ để chứa mũ bảo hiểm và một số vật dụng cá nhân. Phần để chân phía sau được thiết kế tách rời, giúp người ngồi sau có tư thế thoải mái hơn khi di chuyển.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ BLDC Inhub có công suất tối đa 800 W, kết hợp với pin LFP dung lượng 1,024 kWh. Theo công bố của VinFast, xe có thể di chuyển khoảng 65 km sau mỗi lần sạc đầy và mất khoảng 6 giờ để sạc từ 0% lên 100%.

Khối pin được đặt thấp dưới sàn xe nhằm hạ trọng tâm, kết hợp với động cơ BLDC Inhub có công suất tối đa 800 W và hệ thống giảm xóc thủy lực ở cả bánh trước lẫn bánh sau. Theo VinFast, cấu hình này giúp xe vận hành ổn định và êm ái trong điều kiện di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh đó, Amio S2 cũng đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép xe hoạt động ở độ sâu tối đa 0,5 m trong thời gian khoảng 30 phút. Đây là trang bị được kỳ vọng giúp xe vận hành ổn định hơn trong điều kiện mưa lớn hoặc ngập cục bộ tại các đô thị.