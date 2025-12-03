VinFast Minio Green về đại lý: Sẵn sàng giao khách ngay tháng này, chạy 210km/sạc, nhiều chi tiết như VF 3

VinFast Minio Green xuất hiện tại đại lý. Chiếc xe có giá niêm yết 269 triệu đồng. Ảnh: MXH

Ngày 3-12, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chiếc xe được cho là VinFast Minio Green bản thương mại đã được mang về đại lý. Một số thông tin cho biết chiếc xe này nằm trong lô xe đầu dự kiến sẽ được bàn giao đến tay khách hàng ngay trong tháng 12/2025 đúng như kế hoạch đặt ra.

Trước đó, VinFast từng lên kế hoạch bàn giao xe vào tháng 8/2025. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hoãn lại 4 tháng bởi tiến hành một số nâng cấp cho xe so với ban đầu. Cụ thể, hãng đã quyết định nâng cấp tầm hoạt động của xe từ 120-180km/sạc lên 210km/sạc. Điều này nhận được ý kiến phản hồi tốt từ người tiêu dùng.

Xe chính thức xuất hiện trong một sự kiện được tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 9/2025. Ảnh: VinFast

Theo những hình ảnh đã có, chiếc Minio Green xuất hiện tại đại lý giống với chiếc xe từng xuất hiện tại một sự kiện do hãng tổ chức vào tháng 9/2025 tại Hà Nội. Các chi tiết như đầu xe, đèn LED projector, logo chữ V mạ chrome vẫn được giữ nguyên. Ngoài ra, xe sử dụng gạt mưa đơn, mâm sắt 13 inch kèm gương chiếu hậu chỉnh cơ.

Thiết kế tổng thể của Minio Green nhỏ gọn, có kiểu dáng giống các mẫu xe K-Car tại Nhật Bản với đầu xe ngắn, kính lái có độ dốc lớn, cửa sau thẳng đứng. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.659 (mm), trục cơ sở 2.065mm và khoảng sáng gầm 165mm.

Nội thất Minio Green tại đại lý. Ảnh: MXH

Nội thất Minio Green sử dụng ghế ngồi bọc nỉ, chỉnh cơ toàn bộ tương tự mẫu VF 3 hiện nay. Vô-lăng thiết kế D-Cut, tích hợp một số phím bấm chức năng ở cụm bên phải. Phía sau là chìa khóa dạng cơ truyền thống. Sau vô-lăng là màn hình hiển thị dạng kỹ thuật số cỡ lớn tích hợp hệ thống giải trí. Ngoài ra, xe có đài FM kết hợp dàn âm thanh gồm 2 loa.

Minio Green dùng động cơ có công suất 27 mã lực, mô-men xoắn 65Nm, vận tốc tối đa 80km/h. Xe dùng pin dung lượng 18,5 kWh, quãng đường di chuyển lên tới 210km sau một lần sạc đầy, theo chuẩn NEDC. Công suất sạc tối đa của xe là 12kW. Cổng sạc đặt ở phía sau, bên phụ.

Một số hình ảnh xe tại đại lý: