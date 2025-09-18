VinFast Minio Green lộ diện: Ngắn hơn Morning 0,5 mét, người cao 1,7 mét ngồi hàng ghế sau có chật?

Ảnh cắt từ video của Tai Tit.

Mới đây, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ video trải nghiệm nhanh chiếc VinFast Minio Green được cho là sẽ trưng bày tại một sự kiện của hãng vào ngày mai - 19 tháng 9 tại Hà Nội. Người dùng này cũng đã thử ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe, kiểm tra xem chiếc xe mini này có đủ không gian hay không.

Dù có kích thước nhỏ, VinFast Minio Green vẫn có không gian thoải mái cả ở hàng ghế sau. Ảnh cắt từ video của Tai Tit

Qua trải nghiệm và hình ảnh ghi lại, có thể thấy người này có đủ không gian trên đầu, không gian để chân và không gian đầu gối, không hề chạm đầu vào trần, và cũng không chạm gối vào ghế lái. Đáng chú ý, người này cho biết mình cao 1,7 mét.

Ngay sau đó, người này cũng đã lên ngồi ở ghế lái. Đáng ngạc nhiên, ghế lái cũng đã ở vị trí thoải mái với người này.

Ghế lái cũng đã ở vị trí thoải mái với người trải nghiệm. Ảnh cắt từ video của Tai Tit

Theo các thông tin được công bố, VinFast Minio Green là mẫu xe mini chuyên cho chạy dịch vụ. Xét về kích thước, VinFast Minio Green ngắn hơn một chút so với mẫu VF 3. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế từ người dùng này cho thấy Minio Green dường như không thua thiệt về không gian ngồi dù có kích thước nhỏ nhắn.

VinFast cho biết Minio Green có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.625 mm, tức ngắn hơn VF 3 khoảng 100 mm, ngắn hơn Kia Morning khoảng 500 mm. Tuy nhiên, xét về chiều dài trục cơ sở thì VinFast Minio Green chỉ kém 10 mm so với VF 3. Đây có lẽ cũng là điều khiến không gian của Minio Green vẫn đủ cho 4 người lớn cùng ngồi.

VinFast Minio Green là dòng xe chuyên chạy dịch vụ.

Xe dùng mô-tơ điện đặt cầu sau, công suất tối đa khoảng 20 kW (27 mã lực), mô-men xoắn cực đại 65 Nm; tốc độ tối đa khoảng 85 km/h, tăng tốc 0-50 km/h trong 6,5 giây, nhấn mạnh tính thực dụng ở dải tốc độ đô thị.

VinFast Minio Green hỗ trợ sạc AC 1 pha với công suất tối đa 3,3 kW và sạc nhanh DC tối đa 12 kW, cho phép linh hoạt giữa sạc tại nhà và sạc công cộng. Về phạm vi hoạt động, giai đoạn đầu xe được giới thiệu với quãng đường 180 km mỗi lần sạc theo chuẩn NEDC tùy cấu hình.

Một chiếc Minio Green được bắt gặp chạy thử nghiệm ở Hải Phòng.

Từ tháng 7-2025, VinFast thông báo nâng cấp miễn phí dung lượng và công nghệ pin cho Minio Green: Dung lượng tăng từ 15,2 kWh lên 18,5 kWh, chuyển nền tảng điện – điện tử từ 100V lên 400V; nhờ đó, quãng đường tối đa mỗi lần sạc đầy tăng lên khoảng 210 km (NEDC) và thời gian sạc 10%–70% rút xuống khoảng 30 phút, cải thiện đáng kể hiệu quả khai thác phương tiện.

VinFast Minio Green có giá niêm yết 269 triệu đồng.

Bảng tổng hợp thông số cơ bản của VinFast Minio Green và VinFast VF 3: