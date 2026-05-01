VinFast mang loạt xe máy điện mới sang Indonesia, dùng một thứ ngoài giá bán để cạnh tranh xe xăng

VinFast đang có thêm bước đi mới trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á, khi hãng xe Việt chủ động hợp tác với các công ty tài chính lớn để triển khai chương trình hỗ trợ mua xe máy điện trả góp tại Indonesia.

Theo truyền thông địa phương, VinFast dự kiến sẽ chính thức giới thiệu dải sản phẩm xe máy điện tại thị trường này vào khoảng tháng 6/2026. Đi cùng kế hoạch ra mắt sản phẩm, hãng đồng thời xây dựng các gói tín dụng với lãi suất cạnh tranh thông qua hợp tác với các đơn vị leasing, nhằm giúp người dùng dễ tiếp cận phương tiện hơn.

Các mẫu xe được nhắc đến trong giai đoạn đầu gồm Evo, Feliz II và Viper. Đây đều là những dòng xe đã được phân phối tại Việt Nam, hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày với mức giá dễ tiếp cận. Việc mang các sản phẩm này sang Indonesia cho thấy VinFast đang ưu tiên nhóm khách hàng phổ thông, thay vì đi theo hướng cao cấp ngay từ đầu.

Các mẫu Evo, Feliz II và Viper dự kiến được phân phối. Ảnh: Kompas

Điểm đáng chú ý là VinFast không chỉ đơn thuần bán xe, mà còn xây dựng hệ sinh thái tài chính đi kèm. Các chương trình trả góp được thiết kế linh hoạt, kết hợp với việc truyền thông về chi phí sử dụng xe điện theo thời gian, nhằm thay đổi cách tiếp cận của người tiêu dùng tại thị trường mới. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong bối cảnh xe máy điện vẫn có giá bán ban đầu cao hơn so với xe xăng truyền thống.

Trong thực tế, rào cản lớn nhất của xe điện tại Indonesia không nằm ở nhu cầu, mà ở khả năng chi trả ban đầu. Do đó, việc hợp tác với các công ty tài chính được xem là giải pháp giúp giảm áp lực chi phí, từ đó mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.

Khách hàng Indonesia chạy thử xe máy điện VinFast. Ảnh: Kompas

Động thái này cũng cho thấy VinFast đang theo đuổi chiến lược phát triển bài bản hơn tại thị trường quốc tế, không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu sản phẩm mà còn từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ đi kèm. Indonesia, với quy mô dân số lớn và thói quen sử dụng xe hai bánh phổ biến, được xem là một trong những thị trường trọng điểm trong kế hoạch mở rộng của hãng xe Việt.