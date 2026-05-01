VinFast mang loạt xe máy điện mới sang Indonesia, dùng một thứ ngoài giá bán để cạnh tranh xe xăng

Bảo Lâm |

VinFast chuẩn bị bán xe máy điện tại Indonesia, đồng thời hợp tác công ty tài chính để triển khai mua trả góp, giảm rào cản tiếp cận cho người dùng.

VinFast đang có thêm bước đi mới trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á, khi hãng xe Việt chủ động hợp tác với các công ty tài chính lớn để triển khai chương trình hỗ trợ mua xe máy điện trả góp tại Indonesia.

VinFast chuẩn bị ra mắt xe máy điện tại Indonesia. Ảnh: Kompas

Theo truyền thông địa phương, VinFast dự kiến sẽ chính thức giới thiệu dải sản phẩm xe máy điện tại thị trường này vào khoảng tháng 6/2026. Đi cùng kế hoạch ra mắt sản phẩm, hãng đồng thời xây dựng các gói tín dụng với lãi suất cạnh tranh thông qua hợp tác với các đơn vị leasing, nhằm giúp người dùng dễ tiếp cận phương tiện hơn.

Các mẫu xe được nhắc đến trong giai đoạn đầu gồm Evo, Feliz II và Viper. Đây đều là những dòng xe đã được phân phối tại Việt Nam, hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày với mức giá dễ tiếp cận. Việc mang các sản phẩm này sang Indonesia cho thấy VinFast đang ưu tiên nhóm khách hàng phổ thông, thay vì đi theo hướng cao cấp ngay từ đầu.

Các mẫu Evo, Feliz II và Viper dự kiến được phân phối. Ảnh: Kompas

Điểm đáng chú ý là VinFast không chỉ đơn thuần bán xe, mà còn xây dựng hệ sinh thái tài chính đi kèm. Các chương trình trả góp được thiết kế linh hoạt, kết hợp với việc truyền thông về chi phí sử dụng xe điện theo thời gian, nhằm thay đổi cách tiếp cận của người tiêu dùng tại thị trường mới. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong bối cảnh xe máy điện vẫn có giá bán ban đầu cao hơn so với xe xăng truyền thống.

Trong thực tế, rào cản lớn nhất của xe điện tại Indonesia không nằm ở nhu cầu, mà ở khả năng chi trả ban đầu. Do đó, việc hợp tác với các công ty tài chính được xem là giải pháp giúp giảm áp lực chi phí, từ đó mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.

Khách hàng Indonesia chạy thử xe máy điện VinFast. Ảnh: Kompas

Động thái này cũng cho thấy VinFast đang theo đuổi chiến lược phát triển bài bản hơn tại thị trường quốc tế, không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu sản phẩm mà còn từng bước xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ đi kèm. Indonesia, với quy mô dân số lớn và thói quen sử dụng xe hai bánh phổ biến, được xem là một trong những thị trường trọng điểm trong kế hoạch mở rộng của hãng xe Việt.

Cuộc đua pin xe điện nóng chưa từng có: Sạc nhanh đến mức “quên luôn cây xăng”?
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
