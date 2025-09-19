VinFast Limo Green bàn giao ào ạt Nam - Bắc vài trăm xe, 'thế chân vạc' chính thức hình thành

Ngày 19/9, VinFast đã tổ chức lễ bàn giao lô xe Limo Green tiếp theo cho người tiêu dùng ở cả 3 miền. Trong lần bàn giao này, có 250 xe được chuyển tới người tiêu dùng tại lễ bàn giao tổ chức ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.
Sự kiện bàn giao số lượng lớn lần này cũng đã đánh dấu việc Limo Green hay VinFast đã chính thức góp mặt vào phân khúc sôi động bậc nhất thị trường xe Việt Nam.
VinFast Limo Green là mẫu xe chuyên chạy dịch vụ do Xanh SM phân phối. Đây là mẫu MPV 7 chỗ đầu tiên của VinFast, khác với loạt xe gầm cao đã ra mắt trước đó. Limo Green ra mắt không chỉ khỏa lấp chỗ trống trong dải sản phẩm của VinFast, mà còn là một lựa chọn hoàn toàn mới cho người kinh doanh dịch vụ vận tải.
So sánh trong cùng phân khúc, VinFast Limo Green có lợi thế hơn các mẫu xe xăng ở chi phí vận hành, bảo dưỡng, và có lợi thế hơn các mẫu xe thuần điện từ các hãng khác khi đi kèm chính sách miễn phí sạc.
Theo công bố, VinFast đã nhận được tới 45.813 đơn đặt cọc cho 4 mẫu xe thuộc dòng Green chuyên chạy dịch vụ, trong đó bao gồm Limo Green. Số lượng đặt cọc này cũng là một kỷ lục của thị trường xe Việt Nam - theo chia sẻ của Xanh SM: "Đây là số lượng đặt cọc xe lớn nhất của VinFast trong một chương trình mở bán sớm, đồng thời lập kỷ lục trên thị trường ô tô tại Việt Nam".
Việc VinFast Limo Green được bàn giao số lượng lớn cũng đã cho thấy "thế chân vạc" trong phân khúc xe MPV tại Việt Nam khi dòng xe này đang có 3 mẫu xe nổi trội hơn hẳn các xe khác cùng phân khúc. Ngoài VinFast Limo Green, các xe MPV nổi bật khác còn có Mitsubishi Xpander và Kia Carnival.
Mitsubishi Xpander, VinFast Limo Green, và Kia Carnival thực chất không nằm cùng phân khúc mà nằm ở ba phân khúc khác nhau, lần lượt là MPV cỡ nhỏ, cỡ trung và cỡ lớn. Điều thú vị là cả 3 xe sử dụng động cơ khác nhau, lần lượt là thuần xăng, thuần điện, và xăng lai điện (còn gọi là xe hybrid).
Tùy mức giá và kích thước, người tiêu dùng có thể lựa chọn được mẫu xe khớp với nhu cầu sử dụng của mình. Trong khi Mitsubishi Xpander có thể đáp ứng cơ bản nhu cầu vận chuyển đông người mà không có giá quá cao, Kia Carnival lại có thể mang đến không gian và trải nghiệm thoải mái hơn - nhưng đi kèm mức giá cao.
VinFast Limo Green nằm giữa, có thể mang đến trải nghiệm cân bằng hơn; song, cần lưu ý rằng mẫu xe này được phát triển với mục tiêu làm xe dịch vụ. Trong tương lai, VinFast có thể cho ra mắt phiên bản phù hợp làm xe gia đình dựa trên Limo Green.
Bảng tổng hợp thông số cơ bản của Mitsubishi Xpander, VinFast Limo Green, và Kia Carnival:
|
|Mitsubishi Xpander Cross
|VinFast Limo Green
|KIA Carnival
1.6 Turbo HEV Signature 7S
|Kích thước
|4.595 × 1.790 × 1.750 mm — trục cơ sở 2.775 mm
|4.740 × 1.872 × 1.728 mm — trục cơ sở 2.840 mm
|5.155 × 2.010 × 1.775 mm —trục cơ sở 3.090 mm
|Động cơ
|Xăng — 1.5L MIVEC, cầu trước, hộp số tự động 4 cấp
|Mô-tơ điện cầu trước
Pin LFP 60,13 kWh
|Hybrid — SmartStream 1.6 Turbo kết hợp mô-tơ điện (HEV); dẫn động cầu trước
|Công suất
|105 mã lực / 141 Nm
|205 mã lực / 280 Nm
|
242 mã lực / 367 Nm
|Tiêu hao nhiên liệu
Pin/sạc
|7,3 L/100 km
|450 km/sạc
Sạc nhanh DC 80 kW, 10-70% trong 30 phút
|4,95 L/100 km
|Trang bị tiêu biểu
|Đồng hồ kỹ thuật số 8", màn 9", ghế da, phanh tay điện tử + Auto-hold, camera lùi; các tính năng an toàn cơ bản (ABS/EBD/ASC/HSA).
|Màn hình 10.1", điều hòa tự động, hệ thống an toàn cơ bản (ABS, ESC, BA,TCS...), sạc nhanh DC
|Ghế da cao cấp (hàng 1 & 2 sưởi/làm mát), màn 12.3", 12 loa Bose, HUD, cửa trượt điện, ADAS (ga tự động thích ứng, LKA, BVM, camera 360), điều hoà 3 vùng.
|Giá
|698 triệu đồng
|749 triệu đồng
|1,849 tỷ đồng