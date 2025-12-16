VinFast khánh thành nhà máy xe điện mới 1 tỷ đô; phát minh mới của Mỹ 'hâm nóng' toàn cầu

VinFast khánh thành nhà máy xe điện 1 tỷ đô tại Indonesia

VinFast vừa chính thức khánh thành nhà máy sản xuất xe điện thứ 4 với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD tại Indonesia, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng toàn cầu của hãng. Dự án được triển khai tại khu công nghiệp Subang, Tây Java, và hoàn tất chỉ sau hơn một năm xây dựng, tốc độ được đánh giá là rất nhanh so với mặt bằng chung ngành ô tô.

Nhà máy được thiết kế để sản xuất các dòng ô tô điện tay lái nghịch phục vụ thị trường Indonesia và khu vực ASEAN, đồng thời hướng tới mục tiêu nội địa hóa cao trong những năm tới. Theo kế hoạch, cơ sở này sẽ từng bước tăng công suất, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô Indonesia.

Việc khánh thành nhà máy tại Subang khẳng định vai trò của VinFast trong xây dựng chuỗi giá trị xe điện tại Indonesia, qua đó nâng tầm vị thế Đông Nam Á trên bản đồ xe điện toàn cầu và đặt nền móng cho hệ sinh thái “Vì Tương lai Xanh” của hãng tại thị trường này. cầu và đặt nền móng cho hệ sinh thái “Vì Tương lai Xanh” của hãng tại thị trường này.

Pin xe điện tuổi thọ gấp 10 lần: Phát minh mới của Mỹ gây chú ý toàn cầu

Một công ty công nghệ Mỹ vừa công bố bước đột phá mới trong lĩnh vực pin 12V sử dụng công nghệ natri-ion (Na⁺ Fleet), với tuổi thọ pin gấp khoảng 10 lần so với ắc quy axit-chì truyền thống vốn phổ biến ở các phương tiện cơ giới hiện nay. Sáng chế này hứa hẹn mở ra cơ hội lớn trên thị trường pin thay thế toàn cầu trị giá hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Theo UNIGRID — đơn vị phát triển công nghệ, pin Na⁺ Fleet có thể đạt hơn 5.000 chu kỳ sạc-xả, tương đương gấp 10 lần so với pin axit-chì truyền thống, đồng thời cung cấp hiệu suất ổn định, trọng lượng nhẹ và thiết kế nhỏ gọn.

Công nghệ này được kỳ vọng ứng dụng ở nhiều loại phương tiện và thiết bị, từ xe máy, ôtô chở khách, đến xe buýt điện và thiết bị công nghiệp, đồng thời có thể thay thế trực tiếp ắc quy 12V trên xe hybrid và EV.

Việc kéo dài tuổi thọ pin đáng kể không chỉ giảm chi phí bảo trì mà còn góp phần thúc đẩy quá trình điện hoá phương tiện giao thông trong tương lai.

Tàu đệm từ T-Flight Trung Quốc đạt tốc độ kỷ lục

Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển tàu đệm từ T-Flight, một hệ thống giao thông siêu tốc sử dụng công nghệ maglev (đệm từ) kết hợp ống chân không, với tham vọng đưa vận tốc di chuyển lên mức đột phá.

Theo thông tin công bố, T-Flight đã thực nghiệm thành công ở tốc độ khoảng 600 dặm/giờ (khoảng 965 km/h), vượt xa nhiều tuyến đường sắt hiện nay và tiệm cận, thậm chí vượt, tốc độ hành trình của nhiều máy bay thương mại.

Công nghệ đệm từ giúp đoàn tàu lơ lửng trên đường ray, loại bỏ ma sát cơ khí và cùng với môi trường áp suất thấp giảm thiểu lực cản không khí, tạo điều kiện đạt tốc độ cực cao. Dự án tiếp tục hướng tới giai đoạn thử nghiệm mới với mục tiêu lên tới 621 dặm/giờ (~1.000 km/h) trên đường ray dài hơn.

Nếu thương mại hoá thành công, T-Flight hứa hẹn thu hẹp khoảng cách giữa các siêu đô thị, rút ngắn thời gian di chuyển đáng kể, thậm chí so sánh được với hàng không nội địa, mở ra kỷ nguyên giao thông tốc độ cao mới.

