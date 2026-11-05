VinFast gây 'sốc' tại Ấn Độ: Trở thành hãng xe điện bán chạy thứ 4 thị trường, Kia và Suzuki cộng lại chỉ hơn 24 xe

Trong tháng 10/2026, VinFast có 2.571 xe điện đăng ký tại Ấn Độ, vượt Kia, Maruti Suzuki, Hyundai và BYD. Nhờ đó, hãng trở thành thương hiệu xe điện bán chạy thứ 4 tại thị trường này.

Số liệu trên đến từ dữ liệu đăng ký phương tiện do AutoPunditz tổng hợp. Theo đó, VinFast chiếm 7,1% thị phần trong tổng số 36.064 xe của bảng xếp hạng thương hiệu. Hiện chỉ có Tata, Mahindra và MG đạt doanh số cao hơn hãng xe Việt Nam.

VinFast vượt Kia, Maruti Suzuki, Hyundai và BYD tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: VinFast

VinFast vượt Kia, Maruti Suzuki và Hyundai trong tháng 10

Cụ thể, Kia đăng ký 1.395 xe điện trong tháng 10, trong khi Maruti Suzuki đạt 1.200 xe. Xếp sau lần lượt là Hyundai với 760 xe và BYD với 737 xe. Theo đó, doanh số của VinFast cao gấp hơn ba lần Hyundai. Ngoài ra, tổng doanh số của Kia và Maruti Suzuki là 2.595 xe, chỉ nhiều hơn VinFast 24 xe.

Tuy nhiên,trang Business Today cho biết để vào được top 3 tại Ấn Độ là điều không dễ cho VinFast. Trong tháng 10, Tata đăng ký 14.669 xe điện, Mahindra đạt 8.542 xe và MG đạt 5.940 xe. Như vậy, doanh số của VinFast tương đương khoảng 43% của MG và 18% của Tata.

Trong tháng 9, VinFast bàn giao 1.853 xe cho đại lý, tăng so với 376 xe cùng kỳ năm trước. Riêng Limo Green chiếm 850 xe, tương đương 45,9%, tiếp theo là VF 7 với 625 xe và VF 6 với 323 xe.

Ba hãng xe bán chạy nhất Ấn Độ là Tata, Mahindra và MG. Ảnh: Business Today

Dải sản phẩm của VinFast tại Ấn Độ

Nhà máy của VinFast tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu có công suất 50.000 xe mỗi năm. Theo trang EVFY hồi tháng 1, công suất này có thể được mở rộng lên 150.000 xe. Nhờ sản xuất trong nước, hãng tránh được mức thuế nhập khẩu áp dụng cho xe nguyên chiếc.

Ngoài ra, báo cáo của EVFY ghi nhận VinFast có hơn 25 đại lý và 80 trung tâm dịch vụ. Tuy nhiên, đây là số liệu từ tháng 1 nên mạng lưới hiện nay có thể đã thay đổi.

Nhà máy của VinFast tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu có công suất 50.000 xe mỗi năm. Ảnh minh họa: VinFast

VinFast hiện có sản phẩm ở nhiều phân khúc khác nhau. Đây là cách tiếp cận khác với Tesla, hãng đang chỉ bán Model Y Premium RWD từ 50,89 lakh rupee (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Trong tháng 11, các trang niêm yết xe dự kiến VinFast sẽ ra mắt hai mẫu xe nhỏ hơn, rẻ hơn. Cụ thể, VF 5 dự kiến có giá khoảng 12 lakh rupee, tương đương 331 triệu đồng. Trong khi đó, VF3 có giá dự kiến khoảng 10 lakh rupee, tương đương 276 triệu đồng. Dù vậy, hãng chưa xác nhận thời điểm ra mắt hai mẫu xe này.

Theo Business Today, nếu có mức giá như dự kiến, VinFast sẽ bước vào phân khúc lớn hơn nhiều.