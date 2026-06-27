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VinFast Flazz Max “đốn tim” học sinh vì dáng thể thao, đổi pin nhanh, giá từ 12,6 triệu đồng

Ánh Dương
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Là một mẫu xe dành cho học sinh được trang bị công nghệ đổi pin với thiết kế bắt mắt, VinFast Flazz Max dù mới ra mắt nhưng đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong cộng đồng người dùng.

Sức hút từ thiết kế "vạn người mê"

Trước khi được bố mẹ mua xe riêng, Hoàng Anh, học sinh lớp 11 tại Hà Nội, từng sử dụng chiếc Cub 50 cc của chị gái trong vài tháng. Chiếc xe xăng nặng, ám mùi xăng, nhiều khói và kém linh hoạt khiến em muốn tìm một lựa chọn xanh và thoải mái hơn. Sau khi tìm hiểu kĩ, Flazz Max nhận được lá phiếu đồng thuận của cả gia đình.

"Xe rất dễ điều khiển và nhỏ gọn nên em có thể quay và lùi trong ngõ hoặc dắt ra khỏi bãi dễ dàng. Khung sườn của Flazz Max cũng rất chắc chắn nên em thấy yên tâm khi chạy xe", Hoàng Anh chia sẻ.

Ngoại hình cũng là một điểm cộng của Flazz Max với các em học sinh và phụ huynh. Mẫu xe sở hữu bộ tem màu nổi bật, giúp tổng thể xe có cá tính hơn và hợp gu người dùng trẻ. Với Hoàng Anh, đây là một yếu tố giúp em cảm thấy tự tin hơn khi chạy xe đến trường.

"Bộ tem có những màu rất nổi bật như cam, xanh, trắng, tạo cảm giác mạnh mẽ, nam tính. Bạn bè em cũng nhận xét chiếc xe có thiết kế khá đẹp và khác biệt", Hoàng Anh cho biết.

Bên cạnh ngoại hình bắt mắt, Flazz Max còn có nhiều công nghệ và tính năng an toàn nổi bật trong tầm giá. Theo reviewer Đình Nam, Flazz Max là mẫu xe học sinh hiếm hoi được trang bị đèn LED hỗ trợ quan sát khi đi tối, màn hình HMI LED hiển thị các thông tin cần thiết, tạo nên hứng thú cho người trẻ khi sử dụng. Ngoài ra, theo nhiều phụ huynh học sinh, các tính năng như theo dõi trạng thái phương tiện, tìm xe từ xa qua ứng dụng, hiển thị thông tin pin, định vị… là những trang bị thiết thực giúp các gia đình yên tâm giao xe cho con trẻ.

Đổi pin siêu nhanh, lên dốc nhẹ tênh

Bên cạnh thiết kế trẻ trung và những trang bị thiết thực, Flazz Max còn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày của người dùng với công suất tối đa 1.500 W và pin 1,5 kWh.

Reviewer của kênh Xe điện Huy Hiệu cũng đã thực hiện một bài kiểm tra sức mạnh của động cơ Flazz Max. Theo đó, mẫu xe này có thể chở 2 người với tổng trọng lượng 130 kg leo dốc 10% một cách ổn định và chắc chắn.

VinFast Flazz Max “đốn tim” học sinh vì dáng thể thao, đổi pin nhanh, giá từ 12,6 triệu đồng - Ảnh 1.

"Flazz Max leo dốc hai người quá ngon. Nếu khởi hành ngang dốc với một người 75 kg, mẫu xe cũng hoàn thành xuất sắc", reviewer này nhận xét.

Trong khi đó, anh Lê Minh Hùng (TP.HCM), người vừa sắm một chiếc Flazz Max cho con và phục vụ nhu cầu đi lại ngắn của gia đình, cho biết quãng đường tối đa 87 km sau mỗi lần sạc của xe đã đủ cho hầu hết nhu cầu. Khi cần đi xa hơn, khả năng đổi pin giúp anh không còn phải bận tâm về phạm vi di chuyển.

"Việc đổi pin chỉ mất chưa đến một phút nên rất thuận tiện nếu cần di chuyển liên tục", anh Hùng chia sẻ.

Không chỉ mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng, Flazz Max còn là mẫu xe đổi pin dễ tiếp cận nhất thị trường hiện nay. Mẫu xe này có giá niêm yết từ 14,99 triệu đồng. Tuy nhiên, khi áp dụng các chính sách hỗ trợ trong mùa hè 2026 của VinFast, gồm 6% từ chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" và 10% dành cho nhóm xe không cần bằng lái, mức giá dành cho Flazz Max chỉ còn từ 12,6 triệu đồng.

Với chi phí sở hữu dễ tiếp cận, công nghệ đổi pin tiện lợi và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu đi học hằng ngày, Flazz Max đang trở thành cái tên được nhiều phụ huynh ưu tiên khi chuẩn bị phương tiện cho con trước năm học mới.

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