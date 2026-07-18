VinFast EC Van được hộ kinh doanh khen hết lời: Chở hàng khỏe, luồn ngõ vô tư

Theo các tiểu thương, VinFast EC Van đáp ứng tốt nhu cầu giao hàng nhờ thân xe nhỏ gọn, khoang chứa rộng và vận hành linh hoạt. Khả năng tiết kiệm chi phí cũng biến mẫu xe này thành “cỗ máy sinh lời” đắc lực cho các chủ cửa hàng.

Kích thước lý tưởng, vận hành nhàn nhã

Sau nhiều năm kinh doanh thực phẩm chay tại Hà Nội, anh Nguyễn Văn Năm cho biết khâu vận chuyển là áp lực lớn nhất của cửa hàng. Mỗi ngày, anh phải lấy hàng từ chợ đầu mối, đưa về cửa hàng rồi tiếp tục giao cả chục đơn cho khách. Lộ trình giao hàng bao gồm nhiều khu phố đông đúc và ngõ nhỏ, vì vậy anh Năm cần một mẫu xe vừa chở hàng tốt, vừa dễ xoay xở trong đô thị. Đó cũng là lý do anh lựa chọn EC Van.

"EC Van với khoang hàng 2.600 lít và tải trọng 650 kg đã đáp ứng tốt việc vận chuyển nguyên vật liệu. Hệ thống treo nhíp lá giúp thân xe ổn định hơn khi di chuyển, nhờ đó hàng hóa không bị xô lệch, tràn đổ hoặc dập nát", anh Năm chia sẻ.

Bên cạnh không gian chứa đồ lý tưởng, khả năng vận hành của mẫu xe van điện này cũng chinh phục vị chủ xe. Hệ truyền động điện với mô-men xoắn cực đại 110 Nm, giúp xe tăng tốc mượt mà ngay cả khi chở đầy tải.

"Chiều dài tổng thể 3.767 mm giúp xe dễ luồn ngõ, xoay xở khi tắc đường, quay đầu và tìm chỗ đỗ", anh Năm nói thêm.

Đồng quan điểm, anh Lâm (kinh doanh thiết bị âm thanh) khẳng định việc đầu tư VinFast EC Van là "quyết định đúng nhất trong cuộc đời làm nghề". Theo anh, khoang hàng đáp ứng tốt việc chuyên chở thiết bị điện tử, trong khi khoang lái rộng rãi và điều hòa làm mát nhanh giúp tài xế bớt mệt trong ngày làm việc dài. Việc nạp năng lượng cho xe cũng không làm gián đoạn lịch giao hàng.

"Mỗi lần sạc đầy là đủ cho cả ngày di chuyển liên tục. Hoặc nếu chạy nhiều hơn, chỉ cần tranh thủ sạc pin ít phút lúc nghỉ ngơi, uống cà phê là xe lại sẵn sàng lên đường", anh Lâm chia sẻ.

Bài toán kinh tế "nhìn là thấy lãi"

"EC Van là chiếc xe cực kỳ có lý với người muốn làm giàu", reviewer Tuấn Anh NVX (kênh MeXe) nhận định sau khi trải nghiệm thực tế mẫu xe vận chuyển của VinFast. Theo anh, giá trị quan trọng của EC Van còn nằm ở hiệu quả kinh tế vượt trội trong quá trình khai thác. Nhờ chính sách miễn phí sạc tới 20 lần/tháng tại hệ thống trạm công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029, chi phí năng lượng gần như được xóa bỏ.

"Tiền nhiên liệu gần như bằng 0, khoản tiết kiệm đó hoàn toàn có thể chuyển thành tiền tươi thóc thật luôn", reviewer này phân tích.

Là người trực tiếp sử dụng xe cho công việc hằng ngày, anh Lâm cũng đánh giá EC Van là một "cần câu cơm" đúng nghĩa. Đây cũng là cơ sở để anh Lâm nâng tầm chất lượng phục vụ.

"Vì không mất tiền nhiên liệu nên cứ có đơn hàng là giao tận nhà, cho dù một sản phẩm nhỏ, khách hàng rất ưng", anh chia sẻ.

Không chỉ cắt giảm đáng kể chi phí năng lượng, EC Van còn giúp người dùng tiết kiệm ở khâu bảo dưỡng nhờ hệ truyền động điện có ít chi tiết hao mòn. Nhờ vậy, thời gian xe phải nằm xưởng được rút ngắn và chi phí sửa chữa cũng được tiết giảm.

Ở góc độ đầu tư, EC Van cũng được đánh giá là lựa chọn dễ tiếp cận đối với các hộ kinh doanh và người khởi nghiệp. Xe hiện có giá niêm yết từ 268 triệu đồng và được áp dụng chính sách trả góp với 0 đồng vốn đối ứng ban đầu.

Đặc biệt, chi phí lăn bánh của xe thậm chí có thể xuống dưới 200 triệu đồng nếu người mua có voucher VinFast tri ân khách hàng từng mua xe xăng trực tiếp từ hãng (trị giá tới 80 triệu đồng), kết hợp cùng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ của Nhà nước.

Khoang hàng rộng, thân xe gọn và khả năng vận hành ổn định giúp VinFast EC Van đáp ứng tốt yêu cầu của nhiều mô hình kinh doanh. Đây là cơ sở để mẫu xe này trở thành một trong những cái tên hút khách nhất thị trường trong phân khúc xe vận chuyển nội đô.