VinFast dự kiến lăn bánh xe buýt điện tại Mỹ từ quý I/2028

Theo thỏa thuận, NexMove - liên doanh được thành lập bởi Transportation Management Services (TMS) và Zeem Solutions - sẽ cung cấp xe buýt điện VinFast cho các đơn vị vận tải theo mô hình dịch vụ trọn gói, tích hợp phương tiện, hệ thống sạc, bảo dưỡng và vận hành.

Ngày 6/10/2026, tại Triển lãm và Hội nghị APTA TRANSform & EXPO 2026 (Chicago), VinFast công bố kế hoạch đưa dòng xe buýt điện vào thị trường Mỹ thông qua hợp tác với công ty giải pháp vận hành xe buýt điện NexMove. Dự kiến, những chiếc xe buýt điện đầu tiên do VinFast sản xuất sẽ đi vào lưu thông tại Mỹ từ quý I/2028.

Xe buýt điện VinFast sẽ mang đến trải nghiệm vận hành an toàn, êm ái và hiệu quả, phù hợp với đặc thù giao thông đô thị tại thị trường Mỹ.

Theo thỏa thuận, NexMove - liên doanh được thành lập bởi Transportation Management Services (TMS) và Zeem Solutions - sẽ cung cấp xe buýt điện VinFast cho các đơn vị vận tải theo mô hình dịch vụ trọn gói, tích hợp phương tiện, hệ thống sạc, bảo dưỡng và vận hành. Cách tiếp cận này giúp khách hàng doanh nghiệp từng bước chuyển đổi sang xe buýt điện mà không phải tự xây dựng toàn bộ hệ thống từ đầu, đồng thời bảo đảm quá trình triển khai được kiểm soát chặt chẽ.

Với năng lực cung cấp đồng bộ các dịch vụ cần thiết, NexMove hướng tới duy trì trải nghiệm vận hành ổn định cho khách hàng và cam kết thời gian xe sẵn sàng hoạt động lên tới 97%.

Trước khi những chiếc xe buýt điện VinFast hoàn tất chứng nhận được đưa vào khai thác, NexMove sẽ bố trí xe mẫu tại hệ thống điểm sạc xe điện của Zeem, tạo điều kiện để đơn vị vận hành đội xe và cơ quan vận tải công cộng tại Mỹ trực tiếp trải nghiệm, đánh giá. Đây là các phiên bản dùng cho mục đích trưng bày và trải nghiệm. Những xe buýt điện đã hoàn tất các thủ tục chứng nhận và đáp ứng đầy đủ yêu cầu lưu hành dự kiến được bàn giao cho khách hàng từ năm 2028.

Đến nay, khoảng 2.000 xe buýt điện VinFast đang được đưa vào vận hành tại Việt Nam. Ở nhiều đô thị lớn, VinFast đã từng bước hoàn thiện hệ sinh thái xe buýt điện, từ sản xuất, vận hành đến bảo dưỡng, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai và khai thác đội xe điện quy mô lớn.

Song song với thị trường Đông Nam Á, VinFast đang mở rộng hoạt động xe buýt điện tại châu Âu, với mạng lưới phân phối được thiết lập tại các thị trường trọng điểm.

NexMove là liên doanh do ông Frank Sherman, Chủ tịch sáng lập Transportation Management Services (TMS), và ông Paul Gioupis, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Zeem Solutions, thành lập, kết hợp năng lực vận hành vận tải hành khách với kinh nghiệm phát triển hạ tầng sạc xe điện. Mô hình của NexMove hướng tới cung cấp giải pháp trọn gói cho quá trình điện hóa xe buýt, từ phương tiện, sạc, vận hành đến bảo dưỡng.

Trong đó, TMS có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lập kế hoạch và vận hành vận tải hành khách, từng phục vụ khoảng 140 triệu lượt người tại hơn 5.500 sự kiện. Zeem Solutions chuyên cung cấp hạ tầng và dịch vụ sạc cho đội xe điện thương mại, với hơn 400.000 lượt sạc được thực hiện tại Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX) trong 3,5 năm và tỷ lệ hệ thống hoạt động trên 98%.