VinFast đặt cược vào 'chiến lược Việt Nam' để thâm nhập Ấn Độ và nhiều thị trường châu Á khác

Trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu đang bước vào kỷ nguyên xe điện, VinFast đã chọn cho mình một hướng đi khác biệt: không chỉ đơn thuần sản xuất ô tô, mà còn kiến tạo cả một hệ sinh thái di chuyển xanh.

Chiến lược "3 mũi nhọn" bao gồm sản xuất ô tô điện, phát triển hạ tầng sạc và dịch vụ taxi điện đã trở thành kế hoạch trung tâm giúp hãng xe Việt Nam tự tin mở rộng ra châu Á.

Tờ Nikkei Asian Review cho hay VinFast, công ty niêm yết trên sàn Nasdaq, dự kiến sẽ bắt đầu giao xe trong tháng này tại Ấn Độ, thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới tính theo doanh số, sau khi thâm nhập vào Indonesia và Philippines, hai quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á (ĐNÁ).

Từ tầm nhìn đến hành động

Trong khi các thương hiệu xe điện Trung Quốc, vốn tự hào về công nghệ tiên tiến và tiềm lực tài chính mạnh, đang giảm giá để thúc đẩy doanh số bán hàng trong khu vực, VinFast cho biết họ đang áp dụng một cách tiếp cận khác.

"Điểm khác biệt của VinFast nằm ở tầm nhìn phát triển bền vững của chúng tôi gắn liền với việc xây dựng một hệ sinh thái xe điện toàn diện", công ty chia sẻ với Nikkei Asia.

Ngay từ những ngày đầu, VinFast đã không giấu tham vọng vươn ra thế giới. Thế nhưng thay vì đi theo lối mòn "chỉ bán xe" như nhiều hãng xe khác, VinFast đặt trọng tâm vào việc mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng.

Cách tiếp cận của VinFast rất đơn giản: giúp khách hàng quen với việc ngồi trên xe VinFast thông qua dịch vụ taxi, đồng thời thu hút doanh số bán xe và duy trì doanh thu cho các trạm sạc. Điều này, cùng với chương trình sạc miễn phí nhiều năm, đã giúp doanh số bán hàng trong nước của VinFast tăng vọt.

Điều khiến VinFast nổi bật so với nhiều đối thủ, đặc biệt là các hãng Trung Quốc vốn chủ yếu cạnh tranh bằng giá, chính là triết lý phát triển hệ sinh thái. Khi khách hàng nghĩ đến VinFast, họ không chỉ nghĩ đến một chiếc xe, mà là cả một giải pháp di chuyển xanh: từ việc bắt taxi GSM, sạc điện tại V-GREEN, đến mua và sử dụng xe cá nhân.

Chiến lược này không chỉ tạo doanh thu từ nhiều nguồn khác nhau, mà quan trọng hơn, nó xây dựng sự gắn kết lâu dài giữa thương hiệu và người dùng. Niềm tin và thói quen tiêu dùng được hình thành tự nhiên qua trải nghiệm hằng ngày, thay vì chỉ từ những chiến dịch quảng cáo.

"Chúng tôi không chỉ cung cấp xe điện chất lượng cao mà còn chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng sạc và hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực dịch vụ taxi điện để tạo ra một giải pháp di chuyển xanh tích hợp", đại diện VinFast cho biết.

VinFast và các công ty con là GSM taxi, thành lập năm 2023, và công ty xây dựng trạm sạc V-GREEN, thành lập năm 2024 đều thuộc Vingroup, tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập.

Năm 2024, VinFast trở thành thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam, với 87.000 xe điện được bán ra, vượt qua Toyota, hãng dẫn đầu thị trường, với 66.576 xe, chủ yếu là xe sử dụng động cơ đốt trong. Trong sáu tháng đầu năm 2025, VinFast đã giao 67.569 xe điện tại Việt Nam.

Từ nền tảng vững chắc trong nước, VinFast đang nhân rộng mô hình "3 mũi nhọn" ra khu vực.

Thương hiệu GSM đã thâm nhập thị trường Philippines vào tháng 6/2025 và đội xe điện VinFast, được trang bị màu xanh lam đặc trưng, có thể được nhìn thấy đang lăn bánh trên đường phố Metro Manila.

"VinFast đang có một bước tiến lớn khi giới thiệu đội xe taxi điện GSM, một điều rất dễ nhận thấy", Edmund Araga, người đứng đầu Hiệp hội Xe điện Philippines, chia sẻ với Nikkei Asia. "Đây là một bước tiến ấn tượng trong lĩnh vực giao thông công cộng, có thể là chìa khóa để thuyết phục những người mua tiềm năng rằng xe điện của họ đáng tin cậy và sẵn có."

Đối với người mua xe điện tại Philippines, VinFast cũng cung cấp dịch vụ sạc miễn phí đến tháng 5 năm 2027. V-GREEN đặt mục tiêu triển khai 15.000 cổng sạc tại quốc gia này trong năm nay.

"Người dân Philippines đang nhanh chóng ưa chuộng xe điện, với doanh số tăng vọt từ vài trăm chiếc vào năm 2019 lên gần 19.000 chiếc vào năm 2024 và hiện chiếm gần 9% thị phần hàng tháng", Robert Dan Roces, chuyên gia kinh tế tại SM Investments Corp, chia sẻ với Nikkei.

Trong khi đó tại Indonesia, VinFast đang cung cấp chế độ bảo hành xe 10 năm, đảm bảo giá trị bán lại và sạc miễn phí để giảm chi phí vận hành hàng ngày cho người mua xe và người sử dụng các trạm sạc, dự kiến sẽ đạt 63.000 cổng trong năm nay. Thương hiệu taxi GSM đã gia nhập thị trường này vào tháng 12 năm ngoái.

VinFast cũng đang xây dựng một nhà máy tại Indonesia, nơi có dân số khoảng 280 triệu người và là quốc gia lớn thứ tư thế giới về dân số.

"Dựa trên tổng hợp giá niêm yết tại thị trường Indonesia của chúng tôi, các mẫu xe của VinFast có giá (chưa bao gồm ưu đãi) cao hơn một chút so với các sản phẩm tương đương của BYD", bà Thục Thân, chuyên gia phân tích ngành tại Vietcap Securities, cho biết.

Bên cạnh đó, tờ Nikkei cho hay thay vì bán xe điện đã bao gồm pin trong giá, VinFast tách riêng pin, linh kiện đắt nhất trong xe điện, và cung cấp tùy chọn đăng ký hàng tháng. Nhờ đó, giá mua xe trở nên phải chăng hơn nhiều, trả góp thấp hơn và khách hàng vẫn có thể tận hưởng xe điện mà không phải lo lắng về nguy cơ hỏng pin hay giảm dung lượng.

Cuộc chiến mới

Ấn Độ, thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới, cũng là bước đi chiến lược mới của VinFast. Việc xây dựng nhà máy tại bang Tamil Nadu thể hiện quyết tâm "bám rễ" lâu dài, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh nhờ sản xuất ngay trong nước. Các mẫu SUV VF 6, VF 7 được định vị hợp lý, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ bản địa, trong khi dịch vụ GSM sắp tới sẽ mở thêm cánh cửa đưa thương hiệu VinFast đến gần người dân.

VinFast đang xây dựng một nhà máy tại bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, nhà máy đầu tiên của công ty bên ngoài Việt Nam, trải rộng trên diện tích 400 mẫu Anh (162 ha). Ban đầu, nhà máy sẽ có công suất sản xuất 50.000 xe mỗi năm, sau đó có thể mở rộng lên 150.000 xe. Vingroup cũng có kế hoạch đưa GSM đến Ấn Độ, mặc dù ngày cụ thể vẫn chưa được công bố.

VinFast sẽ cung cấp dịch vụ sạc miễn phí cho đến tháng 7/2028, cũng như cung cấp dịch vụ bảo dưỡng miễn phí trong ba năm. Ưu điểm của VinFast tại Ấn Độ là không có sự cạnh tranh của Trung Quốc.

Theo Nikkei, Ấn Độ là một trong số ít thị trường ô tô lớn đã ngăn chặn được các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Hãng xe Great Wall Motors của Trung Quốc đã từ bỏ kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào Ấn Độ, trong khi BYD dù là thương hiệu xe điện hàng đầu thế giới nhưng lại chỉ là một "người chơi nhỏ bé" tại đây.

Hiện tại, VinFast cho biết họ không tập trung quá nhiều vào các mục tiêu ngắn hạn.

"Thay vào đó, chúng tôi tập trung vào một chiến lược dài hạn: từng bước xây dựng niềm tin của khách hàng, mở rộng hệ sinh thái và thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh. Cũng như tại Việt Nam, VinFast tin rằng một khi khách hàng nhận ra giá trị thực sự mà chúng tôi mang lại, doanh số sẽ tăng trưởng bền vững theo thời gian", công ty cho biết.

Với ba mũi nhọn bổ trợ cho nhau, VinFast đang định hình một hướng đi riêng trong cuộc đua xe điện toàn cầu. Từ thành công trong nước, đến bước tiến tại Đông Nam Á và Ấn Độ, hãng xe Việt đang chứng minh rằng sự khác biệt không nằm ở việc bán được bao nhiêu xe trong ngắn hạn, mà ở chỗ kiến tạo được hệ sinh thái bền vững.

Nếu tiếp tục duy trì đà này, VinFast có cơ hội trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu làn sóng di chuyển xanh tại châu Á – nơi nhu cầu ô tô điện đang ngày càng bùng nổ. Và quan trọng hơn cả, đó là câu chuyện về một thương hiệu Việt dám mơ lớn, dám đi con đường riêng để định hình tương lai di chuyển xanh cho hàng triệu người.

*Nguồn: Nikkei