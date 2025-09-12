Đặc sản của VN đạt doanh thu kỷ lục, bay thẳng sang Nhật Bản, Mỹ, Canada, Úc, EU giá tăng gấp hơn 15 lần

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh cho biết, mặc dù thị trường nông sản toàn cầu gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế - chính trị và xu hướng bảo hộ gia tăng, tỉnh Bắc Ninh vẫn tổ chức thành công vụ vải thiều lớn nhất từ trước đến nay.

Bắc Ninh hiện duy trì diện tích trồng 29.700 ha – lớn nhất cả nước, trong đó hơn 17.300 ha đạt chuẩn VietGAP, 173 ha đạt GlobalGAP và 10 ha hữu cơ.

Đặc biệt, công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được triển khai chặt chẽ. Toàn tỉnh hiện có 240 mã số vùng trồng, diện tích 17.421 ha phục vụ xuất khẩu sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Thái Lan; cùng 41 cơ sở đóng gói đạt chuẩn xuất khẩu. Công nghệ bảo quản, sơ chế, xông hơi khử trùng được nâng cấp, giúp đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường cao cấp .

Cùng với thị trường truyền thống Trung Quốc, tỉnh đã thành công mở rộng xuất khẩu sang châu Âu và Bắc Mỹ và nhiều quốc gia tiềm năng khác. Lần đầu tiên, vải thiều Bắc Ninh có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn như Safeway, Albertsons, Costco (Mỹ, Canada), Selgros (Đức), chợ Rungis (Pháp), chợ Đồng Xuân (Đức), chợ Sapa (Séc)… với sản lượng gần 430 tấn.

Đặc biệt, Bắc Ninh còn tiên phong đưa vải thiều lên sàn thương mại điện tử quốc tế (Alibaba, Amazon), các kênh nội địa (Voso, Sendo, Shopee, Lazada…) và mạng xã hội (Tiktok, Facebook, Zalo). Chương trình "Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn – Tự hào nông sản Việt" đã tạo hiệu ứng lớn, riêng các phiên livestream có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh tiêu thụ hơn 57 tấn vải chỉ trong vài ngày.

Tổng sản lượng tiêu thụ trong năm 2025 đạt trên 205.400 tấn. Trong đó vải chín sớm 75.300 tấn, chính vụ 130.100 tấn. Giá bán ổn định, bình quân 25.000 - 35.000 đồng/kg đối với sản phẩm VietGAP, GlobalGAP. Giá xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ, Canada, Úc, EU dao động từ 220.000 - 550.000 đồng/kg, cao gấp 15 lần giá bán trong nước.

Doanh thu từ vải thiều đạt 3.719 tỷ đồng, dịch vụ phụ trợ (đóng gói, vận chuyển, chế biến…) đạt 2.526 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên hơn 6.245 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh (áo trắng) trực tiếp livestream bán vải thiều trên sàn thương mại điện tử.

UBND tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ mở rộng diện tích vùng trồng đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc, cũng như nghiên cứu, áp dụng công nghệ bảo quản và chế biến sâu để nâng cao giá trị nông sản. Tỉnh cũng đang xúc tiến xây dựng cơ sở chiếu xạ tại miền Bắc nhằm phục vụ xuất khẩu sang Hoa Kỳ và các thị trường xa.

Trong công tác xúc tiến thương mại, Bắc Ninh định hướng đa dạng hóa thị trường, duy trì vững chắc thị trường truyền thống Trung Quốc, đồng thời mở rộng mạnh mẽ sang EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc… thông qua việc kết nối trực tiếp với hệ thống siêu thị, nhà phân phối lớn.

Song song với đó, tỉnh chú trọng gắn sản xuất và tiêu thụ vải thiều với du lịch trải nghiệm, đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, xây dựng thương hiệu "Vải thiều Bắc Ninh xanh, sạch, an toàn và bền vững".