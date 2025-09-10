Mua nhà trong tháng "cô hồn", những yếu tố cần đặc biệt chú ý

Một số người thường kiêng mua bán, làm việc lớn trong tháng 7 Âm lịch (theo quan niệm dân gian là "tháng cô hồn") vì quan niệm đây là tháng "âm khí thịnh", dễ gặp điều không may. Tuy nhiên, thực tế vẫn có người mua nhà vào thời gian này, vì có nhu cầu thật sự, hoặc cho rằng thời điểm này ít giao dịch, nên mua bán thuận lợi hơn.

Nếu bạn đang cân nhắc mua nhà trong tháng này, có thể tham khảo một số lưu ý quan trọng dưới đây.

Về tâm linh – phong thủy

Nhiều người quan niệm tháng 7 âm lịch là "tháng không may mắn", tránh mua bán nhà cửa, đất đai. Tuy nhiên, với những ai không đặt nặng yếu tố này, việc mua nhà tháng cô hồn không ảnh hưởng gì đến chất lượng hay pháp lý của bất động sản.

Nếu tin vào yếu tố tâm linh, có thể chọn ngày giờ tốt theo lịch âm hoặc nhờ thầy phong thủy xem ngày ký hợp đồng, nhận bàn giao nhà.

Làm lễ nhập trạch, thắp hương, dâng lễ nhỏ khi nhận nhà để tạo sự an tâm, may mắn. Cũng có thể làm thủ tục chính, còn lễ nhập trạch chính thức để sau tháng 7 Âm lịch.

Về pháp lý

Quyết định mua nhà nên dựa vào giấy tờ pháp lý, chất lượng, vị trí, tiềm năng chứ không phụ thuộc nhiều vào tháng nào.

Trước khi xuống tiền, bạn cần kiểm tra kỹ giấy tờ như sổ đỏ/sổ hồng, giấy phép xây dựng, giấy tờ chủ quyền, tình trạng thế chấp…

Đảm bảo hợp đồng mua bán có công chứng hợp pháp, tránh giao dịch giấy tờ viết tay.

Nếu là nhà dự án, xem kỹ tiến độ xây dựng, pháp lý dự án, cam kết bàn giao của chủ đầu tư.

Về tài chính

"Tháng cô hồn" thường ít người giao dịch, khiến thị trường trầm lắng. Đây lại là cơ hội tốt để người mua thương lượng giá, được hưởng chiết khấu, nhận ưu đãi lớn từ chủ đầu tư hoặc người bán.

Nếu bạn có sẵn tài chính và tìm được căn nhà phù hợp, mua vào thời điểm này có thể giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Tuy nhiên, đừng quá tập trung vào giá rẻ, mà cần tính toán khả năng trả nợ, dòng tiền dài hạn để tránh áp lực tài chính.

Về yếu tố thực tế

Nhà là tài sản lớn, giá trị dài hạn, nên quyết định dựa trên nhu cầu và điều kiện thực tế, không nên vì kiêng kỵ quá mức mà bỏ lỡ cơ hội tốt. Nếu nhu cầu ở thật sự cấp thiết (cần ổn định chỗ ở, chuyển công tác, lo cho con đi học…), thì không nên trì hoãn chỉ vì kiêng tháng cô hồn.

Kiểm tra kỹ chất lượng xây dựng, môi trường sống, tiện ích khu vực – những yếu tố quyết định lâu dài hơn là việc mua trong tháng nào.

Dù không có cơ sở khoa học, nhưng thói quen kiêng kỵ đã ăn sâu vào tâm thức nhiều thế hệ, khiến việc mua bán bất động sản trong tháng này thường ít sôi động hơn. Tóm lại, sự kiêng kỵ chủ yếu mang tính tín ngưỡng dân gian chứ không ảnh hưởng đến giá trị thực tế của căn nhà. Người hiện đại thường linh hoạt hơn.

Như vậy, mua nhà tháng cô hồn không xấu nếu bạn chuẩn bị kỹ về tài chính, pháp lý và chọn đúng sản phẩm phù hợp. Với người coi trọng phong thủy, có thể làm lễ hoặc chọn ngày tốt để hóa giải. Với người thiên về thực tế, đây lại là thời điểm vàng để mua được giá tốt.