VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đang làm ăn thế nào tại thị trường đông dân nhất thế giới?

Thị trường xe điện bốn bánh tại Ấn Độ tiếp tục ghi nhận sự cạnh tranh gay gắt trong năm 2026, khi các nhà sản xuất lâu năm và doanh nghiệp mới cùng đẩy mạnh mở rộng. Dù doanh số toàn thị trường trong tháng 2 giảm mạnh so với tháng trước, VinFast Auto India Pvt. Ltd. vẫn duy trì vị trí là hãng xe điện bán chạy thứ tư, đồng thời gia tăng thị phần – một tín hiệu cho thấy đà tăng trưởng bền vững của thương hiệu Việt tại quốc gia Nam Á.

Theo dữ liệu đăng ký bán lẻ tháng 2/2026, tổng cộng 13.683 xe điện bốn bánh được bán ra tại Ấn Độ, giảm 28,2% so với 19.063 xe trong tháng 1. Sự sụt giảm được cho là do yếu tố сезон, điều chỉnh tồn kho và biến động nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, biến động thị phần giữa các hãng lại phản ánh rõ hơn sức cạnh tranh của từng doanh nghiệp.

Ba vị trí dẫn đầu tiếp tục thuộc về Tata Passenger Electric Mobility với 5.543 xe (40,5% thị phần), JSW MG Motor India đạt 3.303 xe (24,1%) và Mahindra Electric Automobile bán 2.783 xe (20,3%). VinFast xếp thứ tư với 384 xe, chiếm 2,8% thị phần, vượt BYD India (305 xe, 2,2%).

Đáng chú ý, dù doanh số của VinFast giảm 12,7% so với tháng 1 (440 xe), thị phần của hãng lại tăng từ 2,3% lên 2,8%, tương đương mức tăng ròng 0,5 điểm phần trăm. Trong bối cảnh toàn thị trường thu hẹp, việc gia tăng thị phần cho thấy VinFast đang thu hút thêm khách hàng và cải thiện vị thế cạnh tranh.

VinFast chính thức gia nhập thị trường Ấn Độ từ năm 2025 với chiến lược triển khai theo từng giai đoạn. Năm 2025 đánh dấu việc ra mắt thương hiệu và khai trương các đại lý đầu tiên; cuối năm bắt đầu bàn giao xe cho khách hàng. Sang năm 2026, hãng đẩy mạnh mở rộng hệ thống showroom tại các đô thị lớn.

Các địa bàn trọng điểm gồm khu vực Delhi NCR, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Hyderabad và Pune – những trung tâm kinh tế và cũng là thị trường xe điện sôi động. Việc tập trung mở rộng mạng lưới đại lý được xem là yếu tố then chốt trong chiến lược của VinFast, khi người tiêu dùng Ấn Độ có xu hướng ưu tiên trải nghiệm trực tiếp trước khi mua xe và đặc biệt quan tâm đến dịch vụ hậu mãi.

Giới phân tích nhận định, trong thị trường xe điện Ấn Độ, sự hiện diện vật lý và chất lượng dịch vụ đóng vai trò quyết định. Đại lý không chỉ là điểm bán mà còn là nơi tư vấn, hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ hạ tầng sạc – yếu tố còn tương đối mới với nhiều khách hàng.

Ở phân khúc cao cấp, VinFast đang nổi lên như những đối thủ đáng chú ý bên cạnh các thương hiệu truyền thống. Trong tháng 2, Tata và MG đều ghi nhận giảm thị phần (lần lượt -2,7% và -1,3%), trong khi Mahindra tăng 1,8%, VinFast tăng 0,5%.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc VinFast tăng thị phần trong giai đoạn thị trường đi xuống phản ánh chiến lược tập trung vào bán lẻ và xây dựng thương hiệu dài hạn thay vì chạy theo sản lượng ngắn hạn. Với mức thị phần 2,8% hiện tại, một số dự báo cho rằng VinFast có thể đạt 4–5% vào cuối năm 2026 nếu duy trì tốc độ mở rộng hiện nay.

Triển vọng chung của ngành vẫn tích cực. Thị trường xe điện bốn bánh tại Ấn Độ được dự báo tăng trưởng 25–30% mỗi năm trong giai đoạn 2026–2027, nhờ các chính sách ưu đãi của chính phủ, mở rộng hạ tầng sạc, giá nhiên liệu cao và nhận thức môi trường gia tăng. Đây cũng là cơ hội lớn cho hãng xe Việt củng cố vị thế tại một trong những thị trường xe điện tiềm năng nhất thế giới.