VinFast chốt ra xe mới ngay trong tháng này, dễ là VF Wild

VinFast không đưa ra quá nhiều thông tin về mẫu xe sắp ra mắt này.

Tối 12/9, VinFast bất ngờ đăng tải thông tin sắp giới thiệu sản phẩm mới ngay trong tháng 9. Thông tin được chia sẻ khá ít, hãng xe Việt không đưa ra bất kỳ nội dung nào liên quan đến tên dòng xe mới trong bài đăng.

Hình ảnh hé lộ sản phẩm mới sắp ra mắt. Ảnh: VinFast

Nhiều khả năng là VinFast VF Wild

Dựa theo hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy mẫu xe mới của VinFast tiếp tục mang bộ nhận diện đặc trưng. Cụ thể, dải đèn định vị tạo hình cánh chim, ở giữa là logo thương hiệu.

Đáng chú ý, những nét vẽ lộ ra một phần kiểu dáng của sản phẩm sắp được ra mắt. Với kiểu dáng vuông vức và có phần trườn dài, nhiều khả năng mẫu xe này là VF Wild.

Chỉ sau chưa đầy nửa ngày đăng tải, bài viết này đã nhận được gần 5.000 tương tác, hơn 300 bình luận. Bên dưới bài viết, không ít bình luận nhận định đây sẽ là VF Wild.

Tài khoản có tên Mạnh Hùng viết: "Này là bán tải rồi". Bình luận này nhận được hàng loạt tương tác đồng ý. "Bán tải chắc luôn. Nhìn hình ảnh dãy núi phía dưới là hiểu", tài khoản có tên Nhà báo Trần Đức bình luận.

Bên cạnh đó, không ít người dùng vẫn hy vọng VinFast sẽ mang đến cho thị trường thế hệ mới của dòng xe VF 7, hay thậm chí là VF 9.

Cách đây không lâu, thông tin từ một số tư vấn bán hàng tại đại lý, VinFast VF Wild sẽ chính thức nhận đặt cọc từ ngày 15/9. Mặc dù hãng chưa đưa ra thông báo chính thức, các đại lý cho biết xe có thể được phân phối với 2 phiên bản. Dự kiến trong tháng này, xe sẽ được trưng bày rộng rãi cho công chúng.

VF Wild khả năng cao là mẫu xe tiếp theo được VinFast ra mắt. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

VinFast đang ở đâu trên bảng xếp hạng doanh số?

VinFast ghi nhận doanh số 20.161 xe trong tháng 8, lũy kế năm 2026 đạt 154.073 xe. Với mức duy trì ổn định trên 20.000 xe/tháng, VinFast tiếp tục trở thành hãng xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam trong 24 tháng liên tiếp.

Trong dải sản phẩm, VF 3 là "gà đẻ trứng vàng" với 6.453 xe tới tay khách hàng. Mẫu xe bán chạy thứ 2 là bộ đôi VF 5 và Herio Green, đạt mức 4.265 xe. Vị trí thứ 3 thuộc về Limo Green với 4.203 xe trong tháng 8.

Xếp sau VinFast trên bảng xếp hạng doanh số là Toyota. Thương hiệu Nhật Bản này bán được 4.767 xe vào tháng trước. Mẫu xe chủ lực về doanh số cho Toyota là Vios với 656 xe được bàn giao cho khách hàng.

Vị trí thứ 3 thuộc về hãng xe Nhật Bản khác là Mitsubishi với 3.209 xe. Thương hiệu này hiện phân phối 7 dòng xe, trong đó Triton là mẫu xe gánh vác doanh số khi bán được 1.145 xe vào tháng trước. Xếp vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về Xpander (668 xe) và Xforce (664 xe).



