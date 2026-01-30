VinFast chơi lớn với loạt xe máy điện mới: Từ scooter sành điệu cho chị em tới mô tô mạnh ngang xe xăng 600cc, thiết kế dễ gây ‘wow’

VinFast vừa công bố quy hoạch tổng thể ba dòng xe máy điện gồm phổ thông, cao cấp và thể thao, đồng thời giới thiệu 7 mẫu xe hoàn toàn mới thuộc hai dòng cao cấp và thể thao. Động thái này cho thấy hãng đang mở rộng danh mục sản phẩm, hướng tới bao phủ nhiều phân khúc hơn trên thị trường xe máy điện Việt Nam.

VinFast tiếp tục mở rộng dải sản phẩm của mình. Ảnh: Đại lý

Ở nhóm xe phổ thông, VinFast tiếp tục duy trì dải sản phẩm hiện có nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ. Các mẫu xe đang được phân phối gồm Amio, ZGoo, Flazz, Evo, Evo Grand, Feliz, Feliz II, Vero X và Viper. Đây là nhóm sản phẩm đóng vai trò chủ lực về doanh số, hướng đến người dùng đại chúng.

Song song với đó, VinFast lần đầu giới thiệu hai dòng xe máy điện hoàn toàn mới là cao cấp và thể thao, với tổng cộng 7 mẫu xe được định vị cao hơn về thiết kế và thông số kỹ thuật.

Dòng cao cấp gồm ba mẫu Rasad, Sadie và Saxil. Các mẫu xe này được định hướng dành cho nhóm khách hàng chú trọng đến thiết kế, trải nghiệm và công nghệ. Trong đó, Rasad mang phong cách maxi-scooter với thiết kế góc cạnh, hướng đến cảm giác lái ổn định và tư thế ngồi thoải mái. Mẫu xe này dự kiến sử dụng động cơ đặt giữa với công suất tối đa 7.100W, tốc độ tối đa có thể đạt 100 km/h.

VinFast Rasad hướng đến cảm giác lái ổn định và tư thế ngồi thoải mái. Ảnh: VinFast

Hai mẫu còn lại là Sadie và Saxil có kiểu dáng mềm mại hơn, sử dụng nhiều đường bo tròn và cụm đèn tạo điểm nhấn ở phần đầu xe. Cả hai được dự kiến trang bị động cơ center công suất tối đa 4.500W, tốc độ tối đa khoảng 80 km/h.

Sadie và Saxil nhấn mạnh yếu tố thẩm mỹ và sự gọn gàng. Ảnh: VinFast

Ở phân khúc thể thao, VinFast quy hoạch bốn mẫu xe với ba phong cách thiết kế khác nhau gồm naked-bike, cruiser và supersport. Hai mẫu naked-bike là Subab và Surad hướng đến việc sử dụng hàng ngày với tư thế lái thẳng, tay lái cao và yên xe thiết kế cho sự thoải mái. Mẫu cruiser Sudub có trục cơ sở dài, tay lái cao hơn yên xe, phù hợp với các hành trình dài.

Dòng xe thể thao của VinFast gồm 4 mẫu với nhiều phong cách thiết kế khác nhau. Ảnh: VinFast

Đáng chú ý nhất trong nhóm này là mẫu supersport mang tên Sulad. Xe được thiết kế với bộ quây khí động học nhằm tối ưu khả năng vận hành ở tốc độ cao, đồng thời vẫn đảm bảo tính ổn định khi di chuyển.

Theo công bố, cả bốn mẫu xe thể thao đều sử dụng động cơ điện có công suất tối đa lên tới 50.000W, mức thông số được cho là tương đương với các mẫu mô tô sử dụng động cơ xăng dung tích khoảng 600cc. Tốc độ tối đa có thể đạt 130 km/h, đi kèm là bộ pin hiệu suất cao nhằm đảm bảo khả năng di chuyển sau mỗi lần sạc.

Mẫu supersport Sulad gây chú ý với cấu hình động cơ điện công suất lớn. Ảnh: VinFast

Theo kế hoạch, VinFast dự kiến sẽ đưa các mẫu xe cao cấp ra thị trường vào quý IV/2026, trong khi những mẫu xe thể thao đầu tiên được kỳ vọng xuất hiện trong quý II/2027.