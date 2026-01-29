"Huyền thoại" Hilux 2026 của Toyota chính thức ra mắt: Lột xác nội thất như Prado, đấu ngôi vương Ford Ranger

Cú hích mạnh mẽ vào phân khúc bán tải đầu năm 2026

Sáng ngày 29/01/2026, Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp toàn diện của mẫu bán tải huyền thoại Hilux. Trong bối cảnh phân khúc bán tải đang cạnh tranh gay gắt bởi sự thống trị của Ford Ranger và sự vươn lên của Mitsubishi Triton, Toyota đã chọn cách "chơi tất tay" khi thay đổi gần như toàn bộ những điểm yếu bấy lâu nay của dòng xe này.

Ngoại thất: Hầm hố, cơ bắp và đậm chất "Adventure"

Toyota Hilux 2026 sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới với mặt ca-lăng hình lục giác cỡ lớn, được bao quanh bởi các đường viền đen mờ tạo cảm giác vô cùng cứng cáp.

Hệ thống đèn: Cụm đèn pha Bi-LED được tạo hình sắc sảo, tích hợp dải đèn định vị ban ngày mới giúp xe nổi bật hơn khi di chuyển trong phố.

Thân xe: Các hốc bánh xe được mở rộng với ốp nhựa đen nhám, đi kèm bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế đa chấu mới, tối ưu cho cả đường trường lẫn địa hình khó.

Điểm nhấn: Phiên bản cao cấp nhất còn được trang bị sẵn thanh thể thao phía sau và hệ thống đèn hỗ trợ chiếu sáng thùng xe tiện lợi.

Nội thất: Bước nhảy vọt về đẳng cấp – "Tiểu Prado" trong làng bán tải

Điểm gây bất ngờ lớn nhất trên Hilux 2026 chính là khoang cabin. Rời bỏ phong cách thực dụng có phần đơn điệu trước đây, nội thất mới được lấy cảm hứng mạnh mẽ từ dòng Land Cruiser Prado danh tiếng.

Công nghệ số: Xe trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch với nhiều chế độ hiển thị tùy biến. Màn hình giải trí trung tâm 9 inch đặt nổi, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây mượt mà.

Tiện nghi cao cấp: Lần đầu tiên, người dùng Hilux được trải nghiệm phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold – tính năng mà nhiều khách hàng Việt đã mong chờ từ lâu.

Chất liệu: Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp với các đường chỉ khâu tương phản, mang lại cảm giác sang trọng và êm ái hơn cho những hành trình dài.

Vận hành: Động cơ 2.8L bền bỉ và mạnh mẽ

Trái tim của Toyota Hilux 2026 vẫn là khối động cơ Diesel 2.8L tăng áp đặc trưng nhưng đã được tinh chỉnh để đạt hiệu suất tối ưu hơn.

Bản số sàn đạt công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm, cao hơn mức 170 mã lực của Ford Ranger tiêu chuẩn. Các phiên bản cao hơn vẫn giữ công suất 201 mã lực nhưng mô-men xoắn tăng lên 500 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp. Riêng bản Hilux Trailhunter được trang bị phanh đĩa trên cả bốn bánh và bổ sung nhiều chế độ lái địa hình.

Động cơ Diesel 2.8L.

An toàn: Bảo vệ tối đa với Toyota Safety Sense 3.0

Không đứng ngoài cuộc đua công nghệ, Toyota trang bị cho Hilux Trailhunter 2026 gói an toàn chủ động TSS 3.0 tiên tiến nhất với các tính năng:

Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS). Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường (LTA). Kiểm soát hành trình chủ động (DRCC) ở mọi dải tốc độ. Hệ thống camera 360 độ sắc nét giúp việc lùi xe và đi vào đường hẹp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Giá bán và các phiên bản

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Hilux 2026 được phân phối với các phiên bản chính cùng mức giá cực kỳ cạnh tranh:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Hilux Standard 2.8 4x2 MT 632.000.000 Hilux Pro 2.8 4x2 AT 706.000.000 Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT 903.000.000

Với sự lột xác về công nghệ và nội thất sang trọng, Toyota Hilux 2026 không chỉ giữ vững giá trị "nồi đồng cối đá" mà còn hướng tới nhóm khách hàng gia đình, những người cần một chiếc xe đa dụng nhưng vẫn phải đủ tiện nghi. Đây hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm nhất, sẵn sàng đe dọa vị trí "vua bán tải" của Ford Ranger trong năm 2026 này.