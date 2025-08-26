VinFast chính thức mang xe bus điện sang châu Âu

Trong đó, mẫu EB 12 được cấp đầy đủ chứng nhận UNECE và CE. Từ kích thước, cấu hình đến quãng đường di chuyển và khả năng tương thích sạc, mẫu xe được thiết kế đặc biệt cho thị trường châu Âu để đáp ứng các quy định và điều kiện cơ sở hạ tầng tại địa phương, nhằm đảm bảo khả năng tích hợp liền mạch vào hệ thống giao thông châu Âu.

VinFast EB 8 và EB 12 được trang bị bộ pin LFP từ các nhà cung cấp uy tín toàn cầu như CATL và Gotion, với dung lượng lên đến 422 kWh và phạm vi di chuyển thực tế lên đến 400 km. Khả năng sạc nhanh với công suất lên đến 140 kW giúp xe được nạp đầy năng lượng chỉ trong 2-3 tiếng.

Hệ thống công nghệ thông minh trên xe bao gồm các tính năng ADAS như Cảnh báo điểm mù, Hỗ trợ tăng tốc thông minh, Cảnh báo va chạm phía trước và Cảnh báo buồn ngủ cho tài xế. Hành khách cũng được tận hưởng những tiện ích như Wi-Fi, cổng sạc USB, hệ thống giải trí và hệ thống treo có tính năng hạ gầm, giúp hành khách lên xuống thuận tiện.

Đồng thời, VinFast cũng lần đầu tiên hé lộ chiến lược thâm nhập sâu rộng vào thị trường giao thông công cộng đầy tiềm năng của châu Âu. Trọng tâm của chiến lược này là chủ động tìm kiếm và thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác hàng đầu trong ngành vận tải và hạ tầng tại châu Âu.

Trước khi gia nhập thị trường châu Âu, dòng sản phẩm xe buýt điện của VinFast đã được đưa vào khai thác và sử dụng trong tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam cách đây 4 năm.

Tại Việt Nam, VinFast đã xây dựng hệ sinh thái xe buýt điện hoàn chỉnh, từ sản xuất, vận hành đến bảo trì. Công suất sản xuất xe buýt điện của Công ty lên đến 1.500 - 2.000 xe mỗi năm. Toàn bộ quy trình sản xuất đều tuân thủ tiêu chuẩn CE.

Tầm nhìn của VinFast hoàn toàn tương đồng với mục tiêu của Hiệp định Khí hậu Paris và các mục tiêu chuyển đổi xanh của châu Âu: hướng đến giảm 43% lượng khí thải vào năm 2030, đảm bảo 90% xe buýt mới không phát thải vào năm 2030 và đạt tỷ lệ 100% năm 2035.

Tại thị trường châu Âu, VinFast đã giới thiệu mẫu xe SUV điện phân khúc B VF 6 và phân khúc D VF 8, cùng với các chính sách bán hàng và hậu mãi đặc biệt hấp dẫn, bám sát triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm”.