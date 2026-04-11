VinFast bán hơn 3.500 ô tô điện chỉ trong 1 ngày

Nguyễn Hải |

Trong 3 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao 53.684 ô tô điện ra thị trường.

VinFast vừa công bố doanh số tại thị trường Việt Nam đạt 27.609 ô tô điện trong tháng 3-2026, tăng 127% so với cùng kỳ năm 2025. Tất cả các dòng xe điện của hãng đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong tháng này. Đáng chú ý, riêng ngày 28-3, VinFast đã xử lý hoàn tất tới 3.520 đơn hàng ô tô điện.

Trong cơ cấu sản phẩm, Limo Green là mẫu xe có doanh số cao nhất tháng 3 với 6.795 chiếc bán ra, tăng 276% so với tháng trước, trở thành dòng xe bán chạy nhất của VinFast hiện nay. Phiên bản dành cho gia đình và khách hàng cá nhân là VF MPV 7 cũng ghi nhận mức tăng trưởng 116%, đạt 2.521 xe.

Mẫu xe 7 chỗ của VinFast được ưa chuộng

Ở các phân khúc khác, VF 7 vươn lên dẫn đầu phân khúc C-SUV toàn thị trường với 1.732 xe bàn giao trong tháng, tăng 115% so với tháng 2.

Một số mẫu xe chủ lực khác tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh. VF 6 đạt 3.152 xe, tăng 202%; VF 5 đạt 4.218 xe, tăng 158%; VF 3 đạt 4.729 xe, tăng 108%.

Hai mẫu xe cỡ nhỏ phục vụ kinh doanh vận tải đô thị là EC Van và Minio Green cũng ghi nhận doanh số cao nhất kể từ khi ra mắt, với lần lượt 1.136 chiếc và 1.969 chiếc được bàn giao trong tháng 3.

Lũy kế từ đầu năm, Limo Green tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast với 12.471 chiếc, trung bình hơn 4.150 xe/tháng.

Theo sau là VF 3 (10.188 xe), VF 5 (8.672 xe), VF 6 (6.679 xe), Minio Green (3.809 xe), VF MPV 7 (3.686 xe) và VF 7 (3.514 xe).

Tổng cộng, trong 3 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao 53.684 ô tô điện ra thị trường.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh ôtô VinFast toàn cầu, cho biết trong các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, các mẫu xe điện ngày càng chứng minh được giá trị, ưu điểm về khả năng vận hành và chi phí sử dụng.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

