VinFast bán hơn 20.000 xe trong tháng 8, giữ vị trí số 1 trong 2 năm liên tiếp

Ngôi vua doanh số của VinFast tiếp tục là VF 3 trong tháng 8.

Theo thông báo mới nhất, VinFast cho biết đã bàn giao 20.161 ô tô điện tại Việt Nam trong tháng 8/2026, khoảng 650 xe/ngày nâng tổng doanh số 8 tháng đầu năm lên 154.073 xe. Với kết quả bán hàng hơn 20.000 xe/tháng, VinFast tiếp tục duy trì vị thế số 1 tại thị trường ô tô Việt Nam trong 24 tháng liên tiếp.

VF 3 tiếp tục dẫn đầu doanh số

Theo VinFast, trong tháng 8, VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất của hãng với 6.453 xe được bàn giao. Lũy kế 8 tháng, mẫu xe này đạt 35.798 xe.

VF 5 đứng thứ hai với 4.265 xe trong tháng, bao gồm cả phiên bản Herio Green. Doanh số cộng dồn của mẫu A-SUV đạt 27.948 xe từ đầu năm.

Limo Green tiếp tục ghi nhận doanh số cao với 4.203 xe trong tháng 8, nâng tổng số xe bán ra lên 34.991 chiếc sau 8 tháng. Đây là mẫu MPV điện 7 chỗ được VinFast định hướng phục vụ cả nhu cầu cá nhân và kinh doanh vận tải.

Các mẫu xe có doanh số đáng chú ý khác gồm VF 6 với 1.256 xe, VF 8 đạt 834 xe, Minio Green đạt 698 xe và VF 7 đạt 695 xe.

Tính từ đầu năm, VF 6 đạt 15.943 xe, trong khi VF 7 đạt 7.820 xe. Theo VinFast, hai mẫu xe này đang nằm trong nhóm bán chạy tại các phân khúc B-SUV và C-SUV.

Doanh số duy trì trên 20.000 xe

Kết quả tháng 8 đưa doanh số VinFast tại Việt Nam lên 154.073 xe sau 8 tháng. Đây là tháng thứ hai liên tiếp hãng ghi nhận lượng bàn giao trên 20.000 xe, sau mức 21.781 xe trong tháng 7.

VinFast cho biết kết quả trên đạt được trong tháng 8, thời điểm trùng với tháng 7 Âm lịch, vốn thường được xem là giai đoạn thấp điểm của thị trường ô tô.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu, cho rằng tốc độ chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam đang diễn ra nhanh, thể hiện qua mức tăng thị phần của xe điện trong thời gian qua. Hãng sẽ tiếp tục tập trung bàn giao các mẫu xe mới trong những tháng cuối năm và kỳ vọng vượt mức doanh số kỷ lục 175.099 xe thiết lập trong năm 2025.

Nếu duy trì tốc độ bán hàng hiện tại, VinFast còn 4 tháng để tiến tới phá kỷ lục doanh số theo năm của chính hãng.

VinFast cho biết trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh bàn giao VF 8 thế hệ mới và VF 2, đồng thời dự kiến giới thiệu thêm một số sản phẩm mới trong năm 2026.

Hãng hiện cũng áp dụng chính sách miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green đến hết ngày 10/2/2029 đối với khách hàng mua các dòng ô tô điện thuộc chương trình.