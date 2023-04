VinFast bàn giao “xe điện quốc dân” VF 5 Plus cho khách Việt

VF 5 Plus là mẫu ô tô điện thông minh thứ 4 và cũng là mẫu xe chiến lược của VinFast, chính thức nhận đặt hàng từ tháng 12/2022 với mức giá 458 triệu đồng (không kèm pin). Sau 4 tháng, hôm nay, hãng xe thương hiệu Việt đã bàn giao những chiếc VF 5 Plus đầu tiên đến khách hàng.

Những khách hàng đầu tiên nhận bàn giao xe điện VinFast VF 5 Plus.

Thuộc phân khúc A-SUV, VinFast VF 5 Plus là mẫu xe có giá tốt nhất của VinFast, hướng tới số đông người tiêu dùng nhằm nhanh chóng phổ cập ô tô điện thông minh trên toàn quốc. Mẫu xe này cũng gây nhiều ấn tượng bởi sau 9 giờ mở bán đã nhận được hơn 3.000 đơn đặt hàng, trong đó có tới 80% là đơn đặt cọc cam kết lấy xe.



Đây là mẫu SUV có kích thước nhỏ nhất trong dải sản phẩm thuần điện của hãng xe Việt, với chiều dài, rộng và cao lần lượt là 3.965mm, 1.720mm và 1.580mm, chiều dài cơ sở 2.513 mm, tương đương những mẫu SUV cỡ nhỏ trên thị trường như Toyota Raize hay Kia Sonet.

VF 5 Plus sở hữu thiết kế hiện đại, với 35 lựa chọn phối màu nội ngoại thất. Như các dải xe điện của VinFast, mẫu xe này cũng được tích hợp nhiều công nghệ và các tính năng thông minh như Chẩn đoán lỗi trên xe tự động; Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; Trợ lý ảo tương tác tự nhiên bằng tiếng Việt; Cập nhật phần mềm từ xa; Giám sát hành trình cơ bản; Cảnh báo mở cửa; Cảnh báo giao thông phía sau; Cảnh báo điểm mù; Hỗ trợ đỗ xe phía sau…

Màn hình trung tâm 8 inch, vô-lăng kiểu vát đáy thể thao trên VF 5 Plus tích hợp các phím chức năng.

Về khả năng vận hành, VinFast VF 5 Plus được trang bị động cơ điện 100 kW, mô-men xoắn cực đại 135 Nm và bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh, cho phép di chuyển hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Thời gian sạc nhanh là 30 phút từ 10% lên tới 70% pin.



VinFast VF 5 Plus có giá 458 triệu đồng chưa bao gồm pin và nếu mua thêm pin, khách hàng chi trả 538 triệu đồng. Nếu thuê pin, mỗi tháng người dùng cần trả 1,6 triệu đồng, không giới hạn số km và cố định giá thuê suốt đời theo giá tại thời điểm nhận xe.

Mức giá của VF 5 Plus ở mức trung bình nếu so với Kia Sonet (từ 524 triệu đồng) và Toyota Raize (547 triệu đồng). Ngoài ra, VF 5 Plus được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách hỗ trợ xe điện.