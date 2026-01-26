VinFast bán 1.115 xe máy điện mỗi ngày, đe doạ trực tiếp ‘tượng đài’ Honda tại Việt Nam

Hôm nay (26/1), VinFast đã công bố doanh số bán hàng xe máy điện trng năm 2025. Theo đó, hãng ghi nhận tổng cộng 406.453 xe máy điện các loại bán ra trong năm 2025, qua đó đứng đầu thị phần xe máy điện trong nước.

Trong năm qua, VinFast duy trì danh mục hơn 10 mẫu xe máy điện trải rộng nhiều phân khúc, từ xe phổ thông đến các dòng không yêu cầu bằng lái. Song song với đó, hãng triển khai các hình thức sạc tại nhà, trạm sạc công cộng và mô hình đổi pin, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận xe máy điện với người tiêu dùng.

VinFast lập kỷ lục doanh số về lượng xe máy điện bán ra trong năm 2025. Ảnh: Facebook

Kết quả kinh doanh năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng 473% so với năm 2024. Trong cơ cấu sản phẩm, dòng Evo đạt doanh số hơn 250.000 xe, trở thành mẫu xe máy điện bán chạy nhất của VinFast trong năm. Các dòng xe khác như Feliz, Klara, Vento, Vero X, Theon cùng các mẫu Motio, Zgoo, Flazz cũng đóng góp vào tổng doanh số chung.

Dòng Evo là con gà đẻ trứng vàng của hãng. Ảnh: Facebook

VinFast cho biết doanh số đạt được trong năm 2025 đến từ việc mở rộng hệ thống phân phối và dịch vụ. Tính đến cuối năm, hãng đã phát triển hơn 600 đại lý chính hãng trên toàn quốc, đồng thời mở rộng mạng lưới xưởng dịch vụ và trạm sạc xe máy điện công cộng.

Ngoài hệ thống bán hàng, VinFast tiếp tục triển khai các chính sách bán hàng và hậu mãi, trong đó có các chương trình thu xe máy xăng đổi sang xe điện, nhằm khuyến khích người tiêu dùng chuyển đổi phương tiện.

Hãng đang hoàn thiện hạ tầng trụ đổi pin trên toàn quốc. Ảnh: Facebook

Bước sang đầu năm 2026, VinFast đã giới thiệu thêm 4 mẫu xe máy điện mới, gồm Evo, Feliz II, Viper – các mẫu hỗ trợ đổi pin – và Amio, mẫu xe tích hợp bàn đạp hướng tới nhóm khách hàng học sinh. Cùng với đó, hãng cho biết đã triển khai khoảng 4.500 trạm đổi pin và đặt mục tiêu hoàn thiện 45.000 tủ đổi pin trong Quý I/2026 để phục vụ người dùng.