Vincons của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận nhiệm vụ tại siêu dự án 85.000 tỷ đồng ở Khánh Hòa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM) vừa thông qua nghị quyết liên quan đến việc ký kết và triển khai hợp đồng tổng thầu xây dựng với Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons. Theo đó, Vincons được lựa chọn đảm nhiệm vai trò tổng thầu thi công dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo nội dung nghị quyết, phạm vi công việc của Vincons bao gồm toàn bộ phần thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho dự án. Hợp đồng được ký theo hình thức tạm tính, áp dụng đơn giá cố định, qua đó tạo cơ sở cho việc kiểm soát chi phí trong quá trình triển khai.

Ngày 19/12 vừa qua, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh còn được biết đến với tên gọi Vinhomes Cam Ranh tại Khánh Hòa chính thức được khởi công. Dự án có quy mô 1.250 ha, tổng mức đầu tư 85.000 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch đáp ứng dân số khoảng 230.779 người, cung cấp ra thị trường hơn 8.500 căn nhà liền kề, trên 10.000 căn biệt thự cùng gần 19.816 căn nhà ở xã hội, bao gồm cả chung cư và nhà liền kề.

Vincons được thành lập vào tháng 2/2018, đặt trụ sở tại khu đô thị Gia Lâm (Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Giữa năm 2024, doanh nghiệp này đã nâng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, đánh dấu bước mở rộng đáng kể về năng lực tài chính. Hiện bà Nguyễn Mai Hoa giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị; trong khi Vingroup nắm giữ toàn bộ quyền biểu quyết và khoảng 73,5% quyền lợi kinh tế tại Vincons.

Trước dự án Cam Ranh, Vincons đã tham gia với vai trò tổng thầu hoặc nhà thầu thi công tại hàng loạt đại dự án của Vingroup và Vinhomes như Vinhomes Ocean Park (giai đoạn 1, 2 và 3), Vinhomes Smart City hay Vinhomes Royal Island. Riêng trong năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục được giao thực hiện các hợp đồng tổng thầu tại những dự án có quy mô đặc biệt lớn như Hạ Long Xanh và Vũ Yên. Trong đó, Hạ Long Xanh là siêu đô thị sinh thái tại Quảng Ninh với diện tích hơn 4.100 ha, tổng vốn đầu tư ước khoảng 18 tỷ USD; còn dự án Vũ Yên có quy mô 877 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD.

Gần đây, Vincons cũng công bố kế hoạch tuyển dụng khoảng 100.000 lao động để phục vụ thi công các đại đô thị thông minh, khu công nghiệp và tổ hợp dự án quy mô hàng tỷ USD trải dài trên cả nước.