VinBus dừng tuyến xe buýt miễn phí Hà Nội - Hạ Long Xanh

Trên fanpage chính thức, VinBus thông báo dừng khai thác tuyến xe buýt Hạ Long Xanh từ ngày 1/9/2026.

Tuyến xe này được VinBus đưa vào vận hành từ ngày 1/6/2026, phục vụ miễn phí hành khách di chuyển giữa Hà Nội và khu vực Hạ Long Xanh (Quảng Ninh).

Tuyến có thời gian di chuyển dự kiến khoảng 2 giờ 20 phút, sức chứa 27 ghế và không yêu cầu hành khách đăng ký trước.

Theo lịch vận hành trước khi dừng khai thác, chiều Hà Nội – Hạ Long Xanh có 4 chuyến/ngày, khởi hành từ Times City lúc 7h, 9h, 13h và 14h. Chiều ngược lại, xe xuất phát từ Hạ Long Xanh lúc 11h, 13h, 17h và 18h.

Lộ trình kết nối Times City, khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 với Hạ Long Xanh thông qua các tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hải Phòng – Móng Cái và Quốc lộ 18. Các điểm đón, trả chính gồm Times City, Ocean Park 1 và Văn phòng bán hàng Vinhomes Hạ Long Xanh.

Việc đưa vào vận hành tuyến xe miễn phí được xem là một phần trong hoạt động kết nối giao thông tới Vinhomes Hạ Long Xanh - đại dự án do Vingroup đầu tư tại Quảng Ninh, có quy mô khoảng 6.206 ha.

Hiện VinBus chưa đưa ra lý do cụ thể cho việc dừng khai thác tuyến xe buýt Hạ Long Xanh từ ngày 1/9/2026.﻿

VinBus là thương hiệu vận tải hành khách công cộng thuộc Tập đoàn Vingroup, thành lập năm 2019 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện vận hành xe buýt tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Nha Trang và Phú Quốc.