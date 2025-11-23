Vinataba chốt "chia tay" mì Miliket với giá khởi điểm 119.500 đồng/cp

Theo thông báo chính thức, Vinataba sẽ đưa ra đấu giá trọn lô 960.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ của Colusa – Miliket (mã chứng khoán: CMN). Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào ngày 18/12/2025 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Mức giá khởi điểm được Vinataba đưa ra là 119.500 đồng/cổ phần. Với mức giá này, lô cổ phần mang ra đấu giá có giá trị tối thiểu khoảng 115 tỷ đồng.

Đây là động thái nằm trong lộ trình cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 nhằm thoái vốn đầu tư ngoài ngành và tập trung nguồn lực cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Bên cạnh Miliket, Vinataba cũng đang tiến hành các thủ tục tương tự tại Công ty CP Bất động sản Lilama, Công ty CP Bia Nada và Công ty CP Thực phẩm Miền Bắc.

Dù thị phần mỳ gói hiện tại đã thu hẹp đáng kể so với thời hoàng kim thập niên 90, Colusa - Miliket vẫn duy trì được sự ổn định nhờ chiến lược kinh doanh thận trọng. Điểm nổi bật trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp này là cơ cấu vốn an toàn tuyệt đối với tiêu chí không vay nợ tài chính và duy trì dòng tiền mặt dồi dào để chi trả cổ tức đều đặn hàng năm.

Số liệu tài chính cho thấy sự ổn định trong hoạt động kinh doanh cốt lõi. Năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu 740 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng. Đà tăng trưởng được duy trì trong 6 tháng đầu năm 2025 với doanh thu gần 400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 11 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giữ vững ở mức 26-27%, một tỷ lệ khả quan trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của ngành hàng tiêu dùng nhanh.

Sức hấp dẫn của Miliket đối với giới đầu tư còn nằm ở chất lượng tài sản. Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của công ty ghi nhận 286 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới 160 tỷ đồng, chiếm 56% tổng tài sản.

Ngoài ra, doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng quỹ đất có vị trí thuận lợi. Đáng chú ý là khu đất rộng 2 ha tại đường Kha Vạn Cân (TP.HCM) với thời hạn thuê đến năm 2065 và khu đất hơn 8.590 m2 tại đường Tô Vĩnh Diện (Thủ Đức). Dù phần lớn là đất thuê trả tiền hàng năm hoặc đang hoàn thiện pháp lý, đây vẫn là những lợi thế thương mại quan trọng khi đánh giá tiềm năng dài hạn của doanh nghiệp.

Hiện tại, Colusa - Miliket có vốn điều lệ 48 tỷ đồng, mức vốn được giữ nguyên kể từ thời điểm cổ phần hóa năm 2006 đến nay. Cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp này nổi tiếng là "cô đặc" với quyền chi phối tập trung vào nhóm 3 cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng gần 86% vốn điều lệ.

Cụ thể, Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II) hiện là cổ đông lớn nhất sở hữu 30,7% vốn; tiếp đến là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mesa nắm giữ 20,08% và Vinataba nắm giữ 20% (phần vốn sắp thoái). Với cấu trúc này, sự hiện diện của cổ đông mới thay thế Vinataba sẽ là biến số quan trọng có thể tác động đến định hướng quản trị của doanh nghiệp trong tương lai.

Phản ứng trước thông tin thoái vốn, cổ phiếu CMN trên sàn UPCoM đã ghi nhận những biến động mạnh về giá và thanh khoản trong tuần giao dịch vừa qua. Kết thúc phiên ngày 21/11, thị giá CMN tăng hết biên độ 14,95%, đóng cửa tại mức 64.600 đồng/cổ phiếu. Trước đó một ngày, mã này cũng ghi nhận mức tăng kịch trần với khối lượng khớp lệnh đột biến gần 200.000 đơn vị.

Mặc dù đã có hai phiên tăng mạnh liên tiếp, thị giá hiện tại của CMN vẫn thấp hơn khoảng 46% so với mức giá khởi điểm 119.500 đồng/cổ phần mà Vinataba công bố.