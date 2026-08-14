Vinachem hợp tác với Uganda, mở đường sang Đông Phi

Trọng tâm của chương trình là tìm hiểu trực tiếp năng lực sản xuất, công nghệ, chất lượng sản phẩm và khả năng cung ứng phân bón của Vinachem.

Đầu tháng 8/2026, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã có chuỗi hoạt động làm việc, trao đổi và kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Uganda.

Từ khảo sát năng lực sản xuất đến trao đổi nhu cầu thị trường

Ngày 10/8/2026, tại Ninh Bình, Đoàn công tác cấp cao Cộng hòa Uganda đã đến thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại ba đơn vị thành viên của Vinachem gồm Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty CP Phân lân Ninh Bình và Công ty CP Bình Điền - Ninh Bình.

Đoàn do TS. David Ogong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ An sinh Xã hội Quốc gia Uganda (NSSF) và TS. Kenneth Omona, Trợ lý Thứ nhất Tổng thống Uganda làm Trưởng đoàn; cùng tham gia có đại diện Bộ Ngoại giao Uganda, Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản Uganda, Cao ủy Uganda, Chương trình Kiến tạo Thịnh vượng Uganda và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại.

Về phía Vinachem, ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng đại diện Ban Kế hoạch Kinh doanh, lãnh đạo các đơn vị thành viên và các phòng, ban chuyên môn tiếp và làm việc với đoàn.

Trọng tâm của chương trình là tìm hiểu trực tiếp năng lực sản xuất, công nghệ, chất lượng sản phẩm và khả năng cung ứng phân bón của Vinachem. Trong quá trình trao đổi, phía Uganda dành sự quan tâm đến những sản phẩm có khả năng đáp ứng điều kiện sản xuất nông nghiệp của nước này, trong đó có phân bón phục vụ cây cà phê - một trong những cây trồng xuất khẩu quan trọng của Uganda.

Giới thiệu về năng lực thị trường của Tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Luyện cho biết sản phẩm Vinachem hiện đã có mặt tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường có yêu cầu cao như Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu. Trên cơ sở đó, hai bên tập trung trao đổi về nhu cầu thị trường Uganda, chủng loại sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng cũng như những điều kiện liên quan đến khả năng cung ứng.

Từ những trao đổi tại buổi làm việc, Đoàn công tác Uganda tiếp tục khảo sát thực tế hoạt động sản xuất tại cả ba đơn vị, trực tiếp tìm hiểu quy trình công nghệ, hệ thống sản phẩm, năng lực vận hành và các tiêu chuẩn chất lượng. Chuyến khảo sát giúp phía Uganda có cái nhìn cụ thể hơn về năng lực sản xuất và khả năng cung ứng của Vinachem, đồng thời làm rõ hơn những sản phẩm có thể phù hợp với nhu cầu sản xuất nông nghiệp tại Uganda.

Mở rộng trao đổi từ sản phẩm sang giải pháp nông nghiệp

Sáng 12/8/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiếp tục tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Uganda với chủ đề “Uganda - Viên ngọc châu Phi: Cánh cửa kết nối vào châu Phi” . Diễn đàn quy tụ hơn 300 đại biểu đến từ các cơ quan Chính phủ, tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước. Đại diện Vinachem tham dự có Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Luyện và lãnh đạo Ban Kế hoạch Kinh doanh.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Vinachem tổ chức gian hàng giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của Tập đoàn, tập trung vào nhóm phân bón và sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp. Gian hàng nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu, doanh nghiệp và đối tác Uganda đến tham quan, tìm hiểu sản phẩm và trao đổi về nhu cầu hợp tác.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Luyện cho biết trong giai đoạn 2026 - 2030, Vinachem xác định xuất khẩu và đầu tư ra nước ngoài là những động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển. Bên cạnh các thị trường mà Tập đoàn đã thiết lập quan hệ xuất khẩu, Vinachem mong muốn tăng cường hợp tác tại châu Phi, trong đó Uganda là một thị trường được quan tâm.

Một hướng hợp tác được Vinachem đề cập là không chỉ cung cấp phân bón như một sản phẩm thương mại đơn thuần, mà từng bước nghiên cứu cung cấp giải pháp tổng thể phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với từng nhóm cây trồng như lúa, cà phê, các chuyên gia có thể nghiên cứu điều kiện đất, nước, khí hậu và giống cây trồng để xây dựng quy trình sử dụng phân bón, chăm bón phù hợp, hướng tới nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng vật tư nông nghiệp.

Từ Uganda hướng tới thị trường Đông Phi

Uganda - với vị trí tại Đông Phi, là thành viên Cộng đồng Đông Phi (EAC) và nằm trong không gian Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA) - được Vinachem xác định là thị trường có tiềm năng hợp tác và khả năng kết nối với khu vực.

Chuỗi hoạt động từ khảo sát thực tế tại các đơn vị sản xuất ngày 10/8 đến trao đổi tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Uganda ngày 12/8 đã tạo thêm cơ sở để Vinachem và các đối tác Uganda tiếp tục nghiên cứu những hướng hợp tác phù hợp. Qua đó, Tập đoàn từng bước mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu và tăng cường kết nối với khu vực Đông Phi.