Vietnam Airlines lan toả thông điệp ý nghĩa về bình đẳng giới trên chuyến bay "tô cam"

Trên chuyến bay này, các hành khách đã nhận được nhiều bất ngờ. Đội ngũ tiếp viên trên chuyến bay, với ruy băng và hoa cài màu cam trên ngực, lần lượt trao tặng khách những món quà đặc biệt. Hành khách nam nhận được một bông hoa cài ngực, hành khách nữ nhận khăn choàng; tất cả đều mang sắc cam.



Đó là một trong hai chuyến bay được "tô cam" - màu sắc được Liên hiệp quốc lựa chọn là màu biểu tượng cho chiến dịch toàn cầu về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - mang theo thông điệp ý nghĩa về bình đẳng giới mà Vietnam Airlines đã thực hiện. Hoạt động này cũng thể hiện nỗ lực của hãng trong việc nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững tại Việt Nam.

Chiến dịch "Tô cam bầu trời" năm 2023 lan toả sắc màu bình đẳng giới

"Chuyến bay tô cam" là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 của Vietnam Airlines. Sự kiện đồng thời hòa sắc cam cùng Chiến dịch "Tô cam thế giới" của UN Women - đoàn kết hành động chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới, diễn ra trong 16 ngày, từ 25/11- 10/12 trên phạm vi toàn cầu.

Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu VN213 từ Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh vào ngày 10/11 và chuyến bay từ Hà Nội - Incheon (Hàn Quốc) vào ngày 29/11 có sự đồng hành của hàng trăm hành khách, đồng thời đưa phái đoàn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và UN Women thực hiện các hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Tháng hành động. Trên các chuyến bay "tô cam", Bộ LĐTBXH cùng phái đoàn UN Women đã chuẩn bị và trao tặng những phần quà ý nghĩa như túi kit màu cam cho hành khách hạng thương gia, bông hoa cài ngực và khăn tay/khăn choàng cho hành khách hạng phổ thông. Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng dành tặng trà sữa, bánh và sáp thơm tới toàn bộ hành khách.

Tinh thần hưởng ứng của Vietnam Airlines nói riêng và các hoạt động nói chung trong Tháng hành động quốc gia với chủ đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái" một lần nữa khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc đồng hành cùng các tổ chức toàn cầu nhằm phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em. Những hoạt động ý nghĩa như "chuyến bay tô cam" là một bước đi thiết thực để tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội, thông qua việc nâng cao nhận thức và đồng lòng hướng tới mục tiêu bình đẳng giới thực chất.

Bình đẳng giới - Tiêu chí phát triển bền vững của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam

Năm 2023 đánh dấu lần thứ 2 Vietnam Airlines tham gia hưởng ứng với hoạt động chuyến bay tô cam, và cũng là lần đầu tiên phối hợp cùng Bộ LĐTBXH và UN Women chủ trì tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới. Trước đó, vào năm 2022, nhân Ngày quốc tế Xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (25/11), Vietnam Airlines đã đồng hành cùng UN Women, thực hiện chiến dịch "Tô cam bầu trời" gồm 02 chuyến bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội - Singapore, đóng góp "sắc cam" mang thông điệp ý nghĩa vào Chiến dịch toàn cầu 16 ngày hành động chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới. Năm nay, Vietnam Airlines tiếp tục kế thừa sứ mệnh của năm 2022 với chiến dịch "Tô cam thế giới", cho thấy những nỗ lực của Hãng hàng không Quốc gia trong công cuộc chung tay kiến thiết một xã hội bình đẳng thông qua các hoạt động ý nghĩa.

Trong suốt 30 năm phát triển, Vietnam Airlines luôn khẳng định hình ảnh của một doanh nghiệp nỗ lực đẩy mạnh bình đẳng giới, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Với Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, thúc đẩy bình đẳng giới trong xã hội không chỉ gói gọn trong bình quyền giữa nam và nữ, mà còn hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền con người, quyền sống, quyền tự do của mỗi cá nhân. Một xã hội bình đẳng là nơi mỗi con người đều được tôn trọng, được yêu thương, được bảo vệ khỏi các hành vi bạo lực và phân biệt đối xử, từ đó tạo điều kiện để mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển, đóng góp cho xã hội.

Kể từ năm 2019, "Tìm hiểu luật bình đẳng giới" đã trở thành một hội thi thường niên do Ban Vì sự Tiến bộ Phụ nữ của Vietnam Airlines tổ chức, nhằm lan tỏa thông điệp sống lành mạnh, an toàn, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên (CBNV) trong công tác thúc đẩy bình đẳng giới. Tháng 10 vừa qua, VAECO - một thành viên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ – Dân số gia đình trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội năm 2023. Thông qua cuộc thi, VAECO mong muốn lập một môi trường làm việc bình đẳng, an toàn và một cộng đồng thân thiện với mỗi nữ CBNV của Vietnam Airlines.

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines khẳng định: "Bình đẳng giới vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu mà Vietnam Airlines hướng đến. Chiến dịch "Tô cam bầu trời" là một dấu mốc quan trọng trên hành trình phấn đấu không ngừng của Vietnam Airlines vì một xã hội đoàn kết và công bằng. Chúng tôi tin rằng mỗi chuyến bay tô cam là một thông điệp mạnh mẽ, khuyến khích những thay đổi tích cực và thúc đẩy hành động nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó."