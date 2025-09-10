HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vietnam Airlines đưa ra thông báo quan trọng về cấm dùng pin sạc dự phòng trên máy bay

Hy Chu |

Có thêm một hãng hàng không đưa ra quy định nghiêm ngặt về pin sạc dự phòng.

Trong những chuyến đi du lịch, pin sạc dự phòng (power bank) đã trở thành "vật bất ly thân" của nhiều người. Tuy nhiên, món đồ tiện lợi này lại tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cao và có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ hành trình bay. Đặc biệt là đã có nhiều sự cố xảy ra liên quan đến pin sạc dự phòng khi mang lên máy bay. Đó chính là lý do các hãng hàng không, bao gồm cả Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco, đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt về việc mang theo và sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay.

Bộ công cụ chuyên dụng của Vietnam Airlines

Có thể nói, việc thay đổi thói quen sử dụng pin sạc dự phòng khi đi máy bay là một sự điều chỉnh cần thiết và tất yếu để đảm bảo an toàn chung. Những quy định tưởng chừng bất tiện này thực chất là nỗ lực của các hãng hàng không nhằm bảo vệ sự an toàn của tất cả mọi người trên máy bay.  

