Vietlott tiết lộ ba số "thần tài" Lotto 5/35: Cứ xuất hiện là Jackpot lại nổ, ngẫu nhiên hay "vía hên"?

Liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay chính là "vía hên" mà cao thủ săn Jackpot Vietlott không thể bỏ qua?

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa qua đã công bố dữ liệu thống kê thú vị về Lotto 5/35, hé lộ danh sách những con số có tần suất xuất hiện dày đặc nhất trong các bộ số trúng giải Độc đắc (Jackpot).

Theo thống kê từ hệ thống, các con số 05, 09 (cùng xuất hiện 5 lần) và 08 (4 lần) đang dẫn đầu bảng xếp hạng "chăm lộ diện" ở vị trí các số đặc biệt. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người chơi, bởi các con số may mắn này dường như đang "tiếp sức" cho chuỗi trúng thưởng kỷ lục của Lotto 5/35 suốt thời gian qua.

Các con số "chăm" xuất hiện nhất trong giải độc đắc Vietlott Lotto 5/35.

Chính thức trình làng từ ngày 29/06/2025, Lotto 5/35 nhanh chóng tạo nên cơn sốt nhờ tần suất quay thưởng 2 lần/ngày (13h00 và 21h00), luật chơi hấp dẫn "trùng 1 số vẫn trúng" cùng cơ chế chia giải Độc đắc độc đáo.

Tròn 1 năm vận hành (29/06/2025 - 29/06/2026), sản phẩm đã thiết lập kỷ lục với 66 người chơi trúng các giải trên 1 tỷ đồng, tổng giá trị trao thưởng vượt mốc 365 tỷ đồng. Trong đó, 24 chủ nhân Jackpot đã chia nhau hơn 252 tỷ đồng, nổi bật là kỷ lục hơn 23 tỷ đồng thuộc về một nhân viên ngân hàng Gen Z tại TP.HCM (kỳ QSMT #00606).﻿

Bước sang tháng 7/2026, độ hot của Lotto 5/35 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi liên tục ghi nhận các tỷ phú mới như cựu quân nhân Cần Thơ trúng hơn 8,2 tỷ đồng (kỳ #00766). Hay vị khách hàng tên Đ. (sinh sống tại Nghệ An) mua vé ngẫu nhiên tại điểm bán hàng và trúng Jackpot trị giá 7,86 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ chưa đầy 14 tiếng sau kỳ quay (9h tối trúng, 11h sáng hôm sau hoàn tất thủ tục), ông Đ. đã trực tiếp nhận giải.﻿

Bên cạnh yếu tố may mắn từ các bộ số "đỏ", chìa khóa giúp Lotto 5/35 giữ chân người chơi nằm ở cách chơi đơn giản (chọn 5 số trong tập hợp 01 - 35) và cơ chế chia giải độc đáo: Khi Jackpot (khởi điểm 6 tỷ đồng) vượt mốc 12 tỷ đồng mà chưa có người trúng, toàn bộ phần tiền thặng dư sẽ được chia đều cho các hạng giải thấp hơn ở kỳ quay liền kề.

Chính sự kết hợp giữa tần suất quay nhanh và tỷ lệ trúng thưởng cao đã biến Vietlott Lotto 5/35 trở thành "cơ hội đổi đời" của không ít người.﻿