Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV,... có quy định mới, người dân cần chú ý

Thông tư 25/2025 của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/3, trong đó có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến tài khoản thanh toán của cá nhân và hộ kinh doanh.

Từ 1/3/2026, tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, từ 1/3/2026 tài khoản thanh toán của cá nhân và hộ kinh doanh phải sử dụng đúng tên thật. Cụ thể, tên tài khoản cá nhân phải được đặt theo đúng họ và tên trên căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp.

Bên cạnh yêu cầu về tính chính xác theo giấy tờ pháp lý, cơ quan quản lý cũng cấm sử dụng bí danh, biệt danh (alias, nickname) khi mở tài khoản thanh toán.

Quy định này được ban hành trong bối cảnh các hành vi lừa đảo, mạo danh cá nhân, tổ chức và giả mạo thương hiệu diễn biến phức tạp. Việc siết chặt quy định về tên tài khoản được kỳ vọng sẽ giảm thiểu rủi ro giao dịch, hạn chế nhầm lẫn cho người chuyển tiền và ngăn chặn các hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua giả mạo thông tin.

Từ 1/3/2026, tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký. (Đồ họa TTXVN)

Đối với hộ kinh doanh, quy định mới cũng đặt ra yêu cầu về điều chỉnh thông tin tài khoản ngân hàng. Tên tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh phải trùng khớp với tên ghi trên giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp có thay đổi về thông tin định danh, chủ tài khoản phải kịp thời thông báo cho ngân hàng để cập nhật.

Ngoài ra, một số hộ kinh doanh bắt buộc phải mở tài khoản riêng cho hoạt động kinh doanh, tách biệt với tài khoản cá nhân.

Theo phân loại tại Quyết định 3389/QĐ-BTC năm 2025, không phải tất cả hộ kinh doanh đều bắt buộc mở tài khoản riêng. Tuy nhiên, các hộ áp dụng phương pháp kê khai thuế, đặc biệt những trường hợp có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm phải mở và sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên hộ kinh doanh. Nhóm này đồng thời phải thực hiện đầy đủ chế độ về sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ và thanh toán qua ngân hàng nhằm bảo đảm minh bạch và chuẩn hóa hoạt động tài chính.

Ngừng cung cấp dịch vụ trên các thiết bị có dấu hiệu rủi ro từ 1/3/2026

Từ ngày 1/3/2026, nhiều ngân hàng thương mại cũng đồng loạt siết chặt điều kiện truy cập dịch vụ ngân hàng số nhằm thực hiện Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về bảo đảm an toàn, bảo mật trong cung cấp dịch vụ trực tuyến.

Theo thông báo từ các nhà băng vào cuối tháng 2 vừa qua, hệ thống sẽ tự động từ chối truy cập đối với những thiết bị có dấu hiệu rủi ro bảo mật như đã bị “bẻ khóa” hoặc can thiệp trái phép.

Vietcombank cho biết sẽ ngừng cung cấp dịch vụ VCB Digibank và VCB DigiBiz trên các thiết bị có dấu hiệu mất an toàn, bao gồm:

Vietcombank thông báo ngừng cung cấp dịch vụ trên các thiết bị có dấu hiệu rủi ro.

- Thiết bị sử dụng môi trường giả lập (emulator), máy ảo hoặc có trình gỡ lỗi (debugger) để chạy ứng dụng.

- Ứng dụng bị chèn mã ngoài (hook), bị can thiệp hoặc đóng gói lại (repacking).

- Thiết bị đã root/jailbreak hoặc mở khóa bootloader.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng chuyển sang sử dụng thiết bị nguyên bản, đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật của nhà sản xuất. Trường hợp tiếp tục dùng thiết bị hiện tại, người dùng cần liên hệ hãng sản xuất hoặc đơn vị sửa chữa để kiểm tra, khắc phục trước khi truy cập dịch vụ.

BIDV cũng phát đi thông báo dừng cung cấp dịch vụ BIDV SmartBanking trên các thiết bị di động không đáp ứng yêu cầu an toàn.

Các trường hợp bị từ chối truy cập gồm thiết bị đã root (Android), jailbreak (iOS), mở khóa bootloader hoặc bị chèn mã trái phép trong quá trình vận hành. Theo BIDV, những thiết bị này tiềm ẩn nguy cơ cao về lừa đảo, rửa tiền và thất thoát tài sản.

Thông báo ngừng cung cấp dịch vụ BIDV SmartBanking trên thiết bị có dấu hiệu rủi ro

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động kiểm tra tình trạng thiết bị, xóa bỏ các chế độ bẻ khóa hoặc chuyển sang sử dụng ứng dụng trên thiết bị an toàn để tránh gián đoạn giao dịch.

Agribank cho biết từ đầu tháng 3, hệ thống Mobile Banking (gồm Agribank Plus, Agribank eBanking) sẽ tự động từ chối truy cập đối với các thiết bị không đạt tiêu chuẩn an toàn bảo mật.

Danh sách thiết bị bị hạn chế gồm máy đã root/jailbreak, cài phần mềm can thiệp hệ thống, sử dụng môi trường giả lập hoặc công cụ có thể ảnh hưởng đến an toàn giao dịch.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng chủ động đưa thiết bị về trạng thái bảo mật an toàn, đồng thời thường xuyên cập nhật cảnh báo từ các kênh chính thức; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập, mã OTP hay dữ liệu xác thực cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Đáng chú ý, Agribank đã triển khai dịch vụ AgriNotify - công cụ phát hiện và cảnh báo tài khoản nghi ngờ lừa đảo trên Mobile Banking. Hệ thống sẽ tự động cảnh báo khi tài khoản người nhận có dấu hiệu rủi ro trước khi khách hàng thực hiện chuyển tiền, giúp nâng cao khả năng phòng ngừa gian lận.

Việc đồng loạt siết điều kiện truy cập của các ngân hàng được xem là bước đi mạnh tay nhằm giảm thiểu nguy cơ tấn công mạng, gian lận tài chính trong bối cảnh giao dịch số ngày càng gia tăng.