Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đóng cửa một quán cà phê Trung Nguyên Legend ngay giữa trung tâm TP HCM

Trung Nguyên Legend vừa phát đi thông báo chính thức về việc dừng hoạt động không gian Cà phê Thế Giới Trung Nguyên Legend tại địa chỉ 07 Nguyễn Văn Chiêm (TP.HCM) kể từ ngày 6/3/2026, khép lại hành trình của một điểm hẹn quen thuộc giữa trung tâm thành phố.

Tọa lạc tại khu vực trung tâm quận 1, gần Nhà thờ Đức Bà và Diamond Plaza, không gian 07 Nguyễn Văn Chiêm từng được xem là một trong những địa điểm mang tính biểu tượng của hệ thống “Cà phê Thế Giới Trung Nguyên”.

Đây là giai đoạn thương hiệu đẩy mạnh mô hình quán theo phong cách triết lý – sáng tạo – trải nghiệm, vào khoảng giữa thập niên 2010, khi Trung Nguyên tiến hành tái cấu trúc và ra mắt định vị Trung Nguyên Legend ở phân khúc cao cấp hơn so với chuỗi E-Coffee.



Quyết định đóng cửa một điểm bán ngay giữa trung tâm tài chính – ngoại giao của TP.HCM nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh giá thuê mặt bằng khu vực này luôn ở mức cao và cạnh tranh gay gắt.



Đáng chú ý, cùng thời điểm thông báo dừng hoạt động địa điểm 07 Nguyễn Văn Chiêm, ngày 3/3, Trung Nguyên Legend lại khai trương thêm ba không gian mới tại Hà Nội và TP.HCM.



Hiện Trung Nguyên Legend – thương hiệu thuộc Tập đoàn Trung Nguyên của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ đang vận hành đa dạng mô hình, từ các không gian trải nghiệm cao cấp, hệ thống nhượng quyền Trung Nguyên E-Coffee cho tới sản phẩm G7 ở thị trường quốc tế.

Những năm gần đây, doanh nghiệp tập trung mở rộng chuỗi E-Coffee trên phạm vi toàn quốc, đồng thời rà soát, tối ưu các điểm bán lớn tại khu vực trung tâm theo định hướng mới.



Trong thông điệp gửi khách hàng, doanh nghiệp nhấn mạnh “hẹn gặp lại trong một không gian mới, với những câu chuyện mới” – một lời khẳng định về sự chuyển mình, thay vì dừng lại.