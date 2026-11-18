Tháng 11, nhiều du khách tìm vé máy bay và đặt phòng cho kỳ nghỉ cuối năm. Đón nhu cầu này, chuỗi ưu đãi của Vietcombank và các đối tác giúp giảm chi phí từ khâu đặt vé, lưu trú đến đi lại, ăn uống và mua sắm trong chuyến đi.

‏Chiến dịch "Có Vietcombank – Cùng xê dịch, Chạm kỳ quan" có sự tham gia của hai nền tảng du lịch quốc tế Agoda và Trip.com, dịch vụ gọi xe Grab cùng loạt ưu đãi từ tổ chức thẻ quốc tế JCB tại hơn 100 nhà hàng tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở các điểm đến trong nước, với các chuyến đi nước ngoài, quyền lợi thẻ còn mở rộng đến một số cửa hàng miễn thuế của King Power và Lotte Duty Free.‏‏

‏Ngay từ khâu chuẩn bị hành trình, trên Trip.com, chủ thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank JCB có thể được giảm đến 1,5 triệu đồng khi đặt vé máy bay và đến 500.000 đồng khi đặt phòng khách sạn. Hai ưu đãi áp dụng đến hết năm 2026. Với những chuyến đi có nhiều người hoặc lưu trú nhiều đêm, khoản giảm trên đơn hàng giúp hạ chi phí ngay từ khâu chuẩn bị.‏

‏Tiếp nối ưu đãi đặt vé và lưu trú, Vietcombank và Grab giảm 20%, tối đa 100.000 đồng mỗi chuyến, cho các lượt xe đến sân bay, bến xe hoặc điểm du lịch trong danh sách chương trình. Bên cạnh đó, một số dịch vụ có mức giảm 25%, cũng tối đa 100.000 đồng mỗi chuyến, trong đó có GrabCar 6 chỗ dành cho nhóm khách muốn đi chung xe. Ưu đãi dành cho khách thanh toán bằng thẻ Vietcombank đủ điều kiện, kéo dài sang năm 2027 và có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.‏

Một số dòng thẻ do Vietcombank phát hành. Ảnh: Vietcombank.

‏Về ẩm thực, chủ thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank JCB có thể được giảm đến 30% tại các nhà hàng tham gia, trong đó có Sushi Hokkaido Sachi, Gyu Shige và Morico. Mức giảm tùy từng nhà hàng. Ưu đãi áp dụng đến hết năm 2026 cho cả các bữa ăn trong chuyến đi và những buổi gặp mặt dịp cuối năm.‏

‏Bên cạnh trải nghiệm ẩm thực, du khách còn có thể tận hưởng ưu đãi mua sắm trong những chuyến đi quốc tế. Với chuyến đi nước ngoài, chủ thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Visa có thể được giảm 350 baht cho giao dịch từ 2.000 baht tại King Power ở sân bay Suvarnabhumi (Thái Lan). Trong khi đó, tại Lotte Duty Free ở sân bay Changi (Singapore), mức giảm là 21 đôla Singapore cho giao dịch từ 210 đôla Singapore.‏

‏Chị Hương, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, biết đến chương trình khi tìm ưu đãi đặt vé cho chuyến du lịch cùng gia đình. "Không những được ưu đãi đặt vé máy bay, tôi còn biết thêm các ưu đãi khác về ẩm thực và mua sắm, khá là thiết thực với cả gia đình tôi khi đi du lịch chuyến này. Tiện và rất hợp lý", chị Hương chia sẻ.‏

‏Cũng trong chuỗi ưu đãi này, tại Hàn Quốc, mức giảm 28.000 won cho giao dịch từ 150 USD áp dụng tại Lotte Duty Free World Tower Store, Seoul Main Store ở Myeongdong và các cửa hàng Lotte Duty Free tại nhà ga T1, T2 sân bay Incheon. Các địa điểm này phục vụ cả nhu cầu mua sắm trong thời gian lưu trú tại Seoul và trước chuyến bay về.‏

Một góc hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh: Vietcombank.

‏Bên cạnh các ưu đãi dành cho hành trình, vừa qua, Vietcombank còn triển khai chương trình ưu đãi "Chạm kỳ quan – Chạm may mắn" với kỳ quay thưởng là điểm hẹn tiếp theo của chiến dịch vào dịp cuối năm. Chương trình có 306 giải, tổng trị giá 1,29 tỷ đồng, trong đó giải đặc biệt là sổ tiết kiệm 300 triệu đồng. Cùng với đó, hai giải nhất và ba giải nhì cũng được trao bằng sổ tiết kiệm, lần lượt trị giá 150 triệu đồng và 30 triệu đồng mỗi giải. Chương trình còn có 300 giải niềm vui, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.‏

‏Khi các chuyến đi cuối năm dần được chốt lịch, mạng lưới đối tác của Vietcombank giúp du khách cân đối chi phí cho cả kỳ nghỉ. Nhờ đó, khoản tiết kiệm từ vé và phòng có thể dành cho một bữa ăn tại điểm đến hoặc một chặng xe thuận tiện hơn cho cả nhóm.‏