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Viết Vương và Đỗ Hà lọt vào ống kính team qua đường, vài giây nói lên tình hình hôn nhân

Liên Hoa
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Thái độ của Đỗ Hà và Viết Vương khi lọt vào ống kính của team qua đường đã khiến dư luận bàn tán.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video bắt gặp vợ chồng Đỗ Hà - Viết Vương đang xuất hiện tại một khu phố sầm uất ở Nhật Bản.

Trong đoạn clip, Đỗ Hà xuất hiện với diện mạo khá đơn giản. Nàng hậu diện áo trắng, để tóc tự nhiên, trên tay cầm điện thoại cùng đồ ăn. Dù chỉ là khoảnh khắc vô tình lọt vào camera, nhan sắc đời thường của cô vẫn nhận được nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Còn Viết Vương cũng ăn mặc thoải mái. Cả hai cứ thế di chuyển giữa khu phố đông người, tận hưởng một ngày vui chơi như bao cặp vợ chồng khác.

Đỗ Hà và Viết Vương tình tứ tại Nhật Bản qua ống kính team qua đường - Ảnh 1.

Viết Vương và Đỗ Hà dắt nhau đi du lịch Nhật Bản

Khi một chiếc xe chạy ngang qua, Viết Vương gần như lập tức đưa tay kéo Đỗ Hà lại phía mình. Động tác diễn ra rất nhanh, gần như theo phản xạ, không có sự chuẩn bị hay cố tình tạo dáng trước ống kính.

Chính sự tự nhiên ấy mới là điều khiến khoảnh khắc này trở nên đáng yêu. Đang mải cầm điện thoại và đồ ăn, Đỗ Hà dường như chẳng để ý nhiều đến xung quanh, còn Viết Vương lại theo quán tính quan sát đường đi và chủ động kéo vợ về phía mình khi có xe chạy qua. Một hành động rất nhỏ, nhưng nhìn vào cách nam doanh nhân phản ứng, nhiều người lập tức nhận ra kiểu quan tâm đã trở thành thói quen của anh.

Nhật Bản vốn là một địa điểm khá đặc biệt trong chuyện tình của Đỗ Hà và Viết Vương. Đây từng là nơi cư dân mạng soi ra những dấu hiệu cho thấy cả hai có thời gian đồng hành cùng nhau khi còn hẹn hò. Bởi vậy, sau khi chính thức trở thành vợ chồng, việc cặp đôi tiếp tục cùng nhau đến xứ sở mặt trời mọc cũng khiến dân tình thích thú, thậm chí ví von đây như một chuyến đi "hâm nóng tình cảm" của đôi vợ chồng son.

Đỗ Hà và Viết Vương tình tứ tại Nhật Bản qua ống kính team qua đường - Ảnh 2.

Nhật Bản chính là địa điểm mà cư dân mạng soi hint hẹn hò của Đỗ Hà và Viết Vương

Đỗ Hà và Viết Vương tình tứ tại Nhật Bản qua ống kính team qua đường - Ảnh 3.

Cả hai khá yêu thích việc du lịch ở xứ sở mặt trời mọc. Đỗ Hà cũng chia sẻ những hình ảnh khi du lịch của cô đều được ông xã quay chụp

Đây cũng không phải lần đầu Viết Vương được bắt gặp có những hành động chăm sóc Đỗ Hà trong đời thường. Từ khi còn hẹn hò cho đến lúc về chung một nhà, nam doanh nhân nhiều lần xuất hiện bên cạnh nàng hậu trong những khoảnh khắc rất bình dị. Có khi là xách đồ, có khi đồng hành trong những chuyến đi, cũng có lúc chỉ lặng lẽ đứng phía sau để hỗ trợ bà xã.

Nếu những hình ảnh tình tứ được chuẩn bị kỹ càng trên mạng xã hội dễ khiến người ta nghĩ về một cuộc hôn nhân ngọt ngào, thì những khoảnh khắc vô tình bị "team qua đường" bắt gặp lại có sức thuyết phục theo một cách khác. Bởi chẳng ai có thời gian chuẩn bị cho một phản xạ diễn ra trong vài giây như vậy.

Đỗ Hà và Viết Vương tình tứ tại Nhật Bản qua ống kính team qua đường - Ảnh 4.

Những lần cả hai được bắt gặp bởi team qua đường đều khiến netizen phải bàn tán

Đỗ Hà và Viết Vương tình tứ tại Nhật Bản qua ống kính team qua đường - Ảnh 5.

Nam doanh nhân luôn trong tình trạng chăm vợ từng li từng ti, hết xách đồ ăn cho đến kéo vali,...

Đỗ Hà và Viết Vương tình tứ tại Nhật Bản qua ống kính team qua đường - Ảnh 6.

Những khoảnh khắc đời thường của đôi vợ chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: Tổng hợp

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Tags

đỗ hà

viết vương

Nhật Bản

du lịch

sao Việt

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