Việt Nam vừa đón tin vui, lập kỷ lục chưa từng có, Nga và Trung Quốc đóng góp

Theo Cục Thống kê, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025 có nhiều điểm sáng. Đơn cử như, sản xuất công nghiệp tháng 8 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 ước tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2025, IIP ước tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,4%).

Cùng với đó, trong tháng 8, cả nước có 20,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 23,9% so với tháng trước và tăng 52,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2025, cả nước có 209,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 26,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 160,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 19,0% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 20,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Đáng chú ý, trong tháng 8, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,68 triệu lượt người, tăng 7,8% so với tháng trước và cao nhất so với các tháng 8 những năm trước . Trong 8 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 13,9 triệu lượt người, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về lượng khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất trong tháng 8, Trung Quốc dẫn đầu với hơn 414.000 lượt người, chiếm khoảng 25% tổng lượng khách . Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 384.000 lượt (chiếm khoảng 20% tổng lượng khách), sau đó là Đài Loan (hơn 102.000 người), Nhật Bản (hơn 90.000 người), Mỹ (hơn 51.000 người).

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 11,9 triệu lượt người, chiếm 85,2% lượng khách quốc tế đến và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 1,9 triệu lượt người, chiếm 13,4% và tăng 17,5%; bằng đường biển đạt 187,8 nghìn lượt người, chiếm 1,4% và tăng 13,4%.

Trong tháng 8, khách quốc tế từ Nga đến Việt Nam tăng mạnh nhất, với hơn 61.000 lượt khách, tăng 317% so với cùng kỳ năm ngoái . Khách quốc tế đến từ các thị trường khác cũng có tăng trưởng tốt như Philippines (164%), Ấn Độ (140%), Trung Quốc (135%).

Cục Thống kê cho biết, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng.

Cùng với đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng năm 2025 ước đạt 15,40 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12,57 tỷ USD, chiếm 81,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,24 tỷ USD, chiếm 8,0%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 563,6 triệu USD, chiếm 3,7%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 8 tháng năm 2025 có 108 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 426,5 triệu USD, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước; có 21 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 129,7 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 556,2 triệu USD, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 111,2 triệu USD, chiếm 20,0% tổng vốn đầu tư; vận tải kho bãi đạt 109,1 triệu USD; chiếm 19,6%; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 78,6 triệu USD; chiếm 14,1%.

Trong 8 tháng năm 2025, có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là nước dẫn đầu với 150,3 triệu USD, chiếm 27,0% tổng vốn đầu tư; Philippines 61,8 triệu USD, chiếm 11,1%; Indonesia 60,5 triệu USD, chiếm 10,9%; Đức đạt 50,6 triệu USD, chiếm 9,1%; Hoa Kỳ 31,6 triệu USD, chiếm 5,7%.