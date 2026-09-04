Việt Nam vừa đón một tin cực vui tại Mỹ

Việt Nam vừa vươn lên trở thành nhà cung cấp lớn thứ 2 của Mỹ ở một mặt hàng.

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Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, xuất khẩu xi măng và clinker trong tháng 7 đạt 3,13 triệu tấn, trị giá 120,48 triệu USD, tăng 7% so với tháng trước. Trong cơ cấu xuất khẩu, xi măng chiếm 61% về sản lượng, clinker chiếm 39%.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, tổng lượng xi măng và clinker xuất khẩu đạt 22,53 triệu tấn, với kim ngạch 840,96 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu tăng 13%, trong khi kim ngạch tăng 12,9%.

Trong bức tranh xuất khẩu chung, thị trường Mỹ đang cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng chú ý. Theo dữ liệu Global Trade Tracker, trong 6 tháng đầu năm 2026, Mỹ nhập khẩu khoảng 3,08 triệu tấn xi măng từ Việt Nam, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai trong nhóm các quốc gia cung cấp xi măng cho thị trường Mỹ, chỉ đứng sau Thổ Nhĩ Kỳ. Thị phần xi măng Việt Nam tại Mỹ tăng từ khoảng 21% trong nửa đầu năm 2025 lên gần 26% trong cùng kỳ năm nay.

Khoảng cách với nhà cung cấp đứng đầu cũng đang được thu hẹp. Trong 6 tháng, Mỹ nhập khẩu khoảng 3,73 triệu tấn xi măng từ Thổ Nhĩ Kỳ, giảm 6% so với cùng kỳ, khiến thị phần của nước này giảm còn khoảng 31%.

Như vậy, lượng xi măng Việt Nam xuất sang Mỹ đã tương đương hơn 80% nguồn cung từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là thay đổi đáng chú ý trong tương quan các nhà cung cấp tại thị trường này.

ức tăng của Việt Nam không diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu xi măng của Mỹ tăng mạnh. Tổng lượng xi măng Mỹ nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 11,88 triệu tấn, giảm khoảng 1% so với cùng kỳ.

Điều đó cho thấy thị phần của Việt Nam tăng chủ yếu nhờ sự dịch chuyển trong cơ cấu nguồn cung. Đây vừa là cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc duy trì lợi thế về giá, chất lượng, logistics và khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thị trường Mỹ.

Bên cạnh Việt Nam, một số nguồn cung khác cũng tăng đáng kể. Xi măng nhập khẩu từ Ai Cập tăng 90%, Algeria tăng 30%, trong khi Pakistan tăng hơn 4 lần. Ngược lại, nguồn cung từ UAE giảm một nửa và Saudi Arabia giảm tới 85%.

Theo đánh giá của Hiệp hội Xi măng Việt Nam, dù tháng 7 mang lại tín hiệu tích cực, đà phục hồi của thị trường vẫn cần thêm thời gian để xác lập xu hướng bền vững. Yếu tố mùa vụ tiếp tục là một rủi ro đối với hoạt động xây dựng. Mưa kéo dài tại một số địa phương có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công, trong khi thị trường xây dựng dân dụng chưa phục hồi đồng đều.

Trong những tháng cuối năm, diễn biến của ngành xi măng được dự báo phụ thuộc đáng kể vào tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, việc triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn và khả năng phục hồi của thị trường bất động sản.

Nếu các động lực này tiếp tục được duy trì, nhu cầu xi măng trong nước có thể tiếp tục đóng vai trò "bệ đỡ" cho toàn ngành, qua đó giúp doanh nghiệp cải thiện công suất, tiêu thụ và hiệu quả kinh doanh trong nửa cuối năm.