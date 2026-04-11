Việt Nam vừa có một xã đảo mới, diện tích gần 20 km2

Xã Mỹ Hòa Hưng là xã đảo mới của Việt Nam. Ảnh: GD&TĐ

Xã đảo mới này là xã Mỹ Hòa Hưng (thuộc tỉnh An Giang).

Mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã ký Quyết định số 1285/QĐ-UBND công nhận xã Mỹ Hòa Hưng là xã đảo thuộc tỉnh An Giang.

Cụ thể, UBND tỉnh An Giang công nhận xã Mỹ Hòa Hưng là xã đảo kể từ ngày 8/4/2026. Với toàn bộ diện tích tự nhiên là cù lao, có dân số thường trú trên cù lao biệt lập với đất liền, đồng thời có điều kiện tương tự như đảo, do đó Mỹ Hòa Hưng đủ điều kiện để được công nhận là xã đảo.

Việc xã Mỹ Hòa Hưng được công nhận là xã đảo có ý nghĩa quan trọng, giúp địa phương và người dân được hưởng nhiều quyền lợi ưu tiên, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Mỹ Hòa Hưng là xã đảo nước ngọt trong đất liền thứ 2 của tỉnh An Giang được công nhận, sau xã đảo Cù Lao Giêng nằm giữa dòng sông Tiền. Như vậy, tính đến nay, tỉnh An Giang có 8 xã đảo được công nhận theo Quyết định số 40/2025/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 của Thủ tướng. 8 xã đảo này bao gồm Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, Tiên Hải, Hòn Nghệ, Sơn Hải, Cù Lao Giêng và Mỹ Hoà Hưng.

Xã đảo mới của Việt Nam có đặc điểm gì?

Xã đảo Mỹ Hòa Hưng được bao bọc bởi dòng sông Hậu. Ảnh: TTXVN

Trên thực tế, Mỹ Hòa Hưng là xã cù lao được bao bọc bởi dòng sông Hậu. Đây là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Xã đảo Mỹ Hòa Hưng có diện tích đất tự nhiên là 19,64 km2, có 6.223 hộ với hơn 27.100 người thường trú trên địa bàn xã (tính đến ngày 31/12/2025). Xã đảo được chia thành 9 ấp.

Trên thực tế, xã Mỹ Hòa Hưng có 860 ha đất nông nghiệp, với 8 tiểu vùng sản xuất lúa (với 295,5 ha), rau màu (77,5 ha) và cây ăn trái (129 ha), còn lại là nuôi trồng thủy sản và vườn tạp hiện hữu. Xã Mỹ Hòa Hưng được cho là có tiềm năng lớn để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản và du lịch.

Cụ thể, điểm mạnh của xã Mỹ Hòa Hưng chính là nuôi trồng thủy sản nước ngọt ven sông Hậu, với diện tích thả nuôi 83,8 ha (ao, hầm). Toàn xã hiện có gần 1.000 lồng bè nuôi cá, với tổng sản lượng thu hoạch hơn 6.600 tấn. Trong đó, xã chủ yếu nuôi cá tra, điêu hồng, cá chim, lóc, trê...

Về du lịch, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái tại xã Mỹ Hòa Hưng tiếp tục được nâng chất, gắn với khai thác lợi thế sông nước, bảo tồn nhà cổ và phát triển ngành nghề truyền thống. Kinh tế tư nhân trên địa bàn xã phát triển, với 14 doanh nghiệp và hơn 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều người dân…

Ngoài ra, trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng có khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là Di tích Quốc gia đặc biệt. Đây là nơi tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tổn Đức Thắng, thu hút đông đảo du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử. Nơi đây cũng là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng và tinh thần đoàn kết và nhân ái cho các thế hệ.

Theo TTXVN, ông Võ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Hòa Hưng chia sẻ, trong năm 2025, thu nhập bình quân của người dân đạt 83,89 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, trong thời gian qua, xã Mỹ Hòa Hưng đã tổ chức tốt sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa phù hợp.

Thực tế, nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã được các hợp tác xã liên kết tiêu thụ, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trước đó, xã Mỹ Hòa Hưng cũng là 1 trong 6 xã không thực hiện sắp xếp và giữ nguyên hiện trạng. Hơn nữa, vùng cù lao Mỹ Hòa Hưng được định hướng thành vùng đệm chiến lược, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Nơi đây được xem là có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái và homestay.