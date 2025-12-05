Ngày 4/12, Đối thoại 2+2 Ngoại giao - Quốc phòng cấp thứ trưởng lần đầu tiên giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đồng chủ trì. Đoàn Nhật Bản do Thứ trưởng Ngoại giao Namazu Hiroyuki và Thứ trưởng Quốc phòng Kano Koji đồng chủ trì.

Tham dự đối thoại có các đại diện của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai bên và đại diện Bộ Công an Việt Nam.

Đoàn Việt Nam và Nhật Bản tại cuộc đối thoại. Ảnh: Baoquocte

Hai bên đã trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân thành về hợp tác song phương chính sách ngoại giao - quốc phòng của hai bên, tình hình khu vực và thế giới; khẳng định việc nâng cấp Đối thoại đối tác chiến lược thành cơ chế Đối thoại 2+2 Ngoại giao - Quốc phòng cấp thứ trưởng lần đầu tiên cho thấy quan hệ hai nước phát triển rất tốt đẹp với sự tin cậy chính trị cao.

Về hợp tác song phương, hai bên nhất trí khẳng định sau 2 năm nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên tất cả trụ cột hợp tác như kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương...

Việt Nam nhấn mạnh nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, cùng đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò tích cực và xây dựng trong các vấn đề khu vực và quốc tế...

Nhật Bản khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chính sách đối với khu vực. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trên mọi lĩnh vực phù hợp với tiềm năng và lợi ích của hai bên.

Về hợp tác quốc phòng - an ninh thời gian qua, hai bên đánh giá có nhiều tiến triển, hợp tác cụ thể trong nhiều nội dung như trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại thường xuyên, giao lưu hữu nghị giữa hai nước, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao trang thiết bị quốc phòng, hợp tác cứu hộ, quân y, chia sẻ thông tin...

Hai bên nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác thúc đẩy trụ cột quan trọng này, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển vì hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia tại khu vực và trên thế giới.

Nhận định tình hình thế giới và khu vực đang biến động nhanh chóng với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, hai bên nhất trí cho rằng Việt Nam và Nhật Bản cần tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ quan điểm, lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; nhất trí cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực cũng như thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm.