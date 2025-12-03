Một tàu cá, hai cách nhìn: Trung Quốc - Nhật Bản đối đầu gần quần đảo tranh chấp

Đài BBC (Anh) đưa tin, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc ngày 2/12 cho biết một tàu cá Nhật Bản đã xâm nhập trái phép vào vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư (còn Tokyo gọi là quần đảo Senkaku). Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này, mặc dù quần đảo này hiện do Nhật Bản kiểm soát.

Trong khi đó, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết họ đã ngăn chặn và trục xuất hai tàu Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc khi chúng tiếp cận tàu cá.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư từ lâu đã là nguồn gây căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Ảnh: Getty

Theo BBC, cuộc đối đầu diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia trở nên căng thẳng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có những phát biểu gây tranh cãi về Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng trước.

Khi trả lời một câu hỏi tại Quốc hội Nhật Bản vào tháng 11, Thủ tướng Takaichi đã nói rằng Tokyo có thể hành động quân sự nếu Bắc Kinh tấn công đảo Đài Loan.

Trong khi đó, Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất.

Kể từ đó, cả Trung Quốc và Nhật Bản đều có những lời lẽ ngày càng thù địch với nhau, khiến rạn nứt ngày càng lan rộng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân ở cả hai nước.

Đảo Đài Loan nằm cách quần đảo Senkaku khoảng 160 km về phía tây nam.

Theo một bản tin trên truyền thông nhà nước Trung Quốc, người phát ngôn của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) Liu Dejun cho biết các tàu Trung Quốc vào ngày 2/12 đã tiếp cận và cảnh báo một tàu đánh cá Nhật Bản "xâm phạm trái phép vùng biển lãnh hải đảo Điếu Ngư của Trung Quốc".

Ông Liu cho biết thêm rằng CCG đã thực hiện "các biện pháp thực thi pháp luật cần thiết", tuyên bố rằng các đảo này là lãnh thổ của Trung Quốc và kêu gọi Nhật Bản "ngay lập tức chấm dứt mọi hành vi xâm phạm và khiêu khích trên vùng biển này".

Tuy nhiên, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) lại đưa ra một tuyên bố khác, cho biết họ đã tiếp cận các tàu Trung Quốc ngay sau khi nhìn thấy chúng đi vào vùng biển Nhật Bản vào sáng sớm ngày 2/12 và yêu cầu các tàu đó rời khỏi vùng biển này.

Tàu tuần tra của JCG đã đảm bảo an toàn cho tàu cá cho đến khi tàu CCG rời khỏi khu vực này vài giờ sau đó, tuyên bố của JCG cho biết thêm.

BBC đưa tin, trong khi Nhật Bản và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc vào năm 2008 để cùng khai thác tài nguyên ở Biển Hoa Đông - tuyến đường thủy ngăn cách hai nước, thì căng thẳng đã leo thang trong vòng 15 năm trở lại đây.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - vốn không có người ở - là điểm nóng trong những căng thẳng này.

Trung Quốc đã điều động ngày càng nhiều tàu đến các đảo này, dường như là một nỗ lực nhằm thử thách quyết tâm kiểm soát quần đảo của Nhật Bản. Năm ngoái, số ngày tàu của Trung Quốc được phát hiện trong vùng biển này đã đạt mức cao kỷ lục trong ba năm liên tiếp. Ngoài ra, số lượng tàu CCG hoạt động trong vùng biển này cũng đạt mức kỷ lục.

Trước vụ việc vào sáng 2/12, lần cuối cùng lực lượng CCG tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là vào ngày 16/11, tiến hành một hoạt động mà họ mô tả vào thời điểm đó là "hoạt động tuần tra hợp pháp do Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc tiến hành để bảo vệ các quyền và lợi ích của mình".