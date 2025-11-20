Hình ảnh quan chức Nhật Bản 'cúi đầu' trước người đồng cấp Trung Quốc lan truyền mạnh - Tokyo lên tiếng

Tờ Asahi Shimbun (Nhật Bản) đưa tin, những hình ảnh về "sự vượt trội về ngoại giao" được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải đã làm trầm trọng thêm mối bất hòa giữa Tokyo và Bắc Kinh về phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).

Đoạn phim liên quan đến cuộc hội đàm vào ngày 18/11 tại Bắc Kinh giữa Tổng cục trưởng Cục Châu Á – Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Masaaki Kanai và Vụ trưởng Vụ Châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kim Tùng.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã phát sóng đoạn phim cho thấy ông Kanai dường như đang "cúi đầu", trong khi người đồng cấp Lưu đứng với hai tay đút túi. Những hình ảnh được trình bày như thể ông Lưu đang "giảng giải" cho ông Kanai.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc khác thậm chí còn đăng bài viết với tiêu đề như: “Quan chức cấp cao Nhật Bản cúi đầu rời Bộ Ngoại giao Trung Quốc”.

Sau cuộc hội đàm tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 18/11, Tổng cục trưởng Cục Châu Á – Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Masaaki Kanai (trái) dường như đang cúi đầu, trong khi Vụ trưởng Vụ Châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kim Tùng (phải) đứng với hai tay đút túi. Ảnh chụp màn hình video

“Chúng tôi đã nêu vấn đề này với phía Trung Quốc liên quan đến các thỏa thuận báo chí được thực hiện mà không có sự phối hợp với phía Nhật Bản”, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/11. “Chính phủ [Nhật Bản] không bình luận về mọi bài báo của truyền thông trong nước Trung Quốc.”

Ông Kihara giải thích rằng Tokyo đang theo đuổi đối thoại với Bắc Kinh để hạ nhiệt tình hình.

“Không có gì thay đổi trong chính sách của chúng tôi nhằm giảm thiểu các thách thức và vấn đề tồn đọng, đồng thời tăng cường hiểu biết và hợp tác thông qua nỗ lực chung”, ông nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và có hành động phù hợp.”

Theo Asahi Shimbun, mặc dù các cuộc đàm phán giữa hai ông Kanai và Lưu đã được sắp xếp từ trước, cuộc hội đàm đã trở thành diễn đàn về phát biểu trước đó của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Quốc hội nước này rằng Tokyo có thể hành động trong trường hợp đảo Đài Loan (Trung Quốc) bị tấn công quân sự bởi Bắc Kinh.

Nhật Bản tiếp cận các cuộc đàm phán với trọng tâm là đối thoại. Một quan chức cấp cao trong chính phủ Nhật Bản cho biết: "Chúng ta không được để tình hình leo thang hơn nữa."

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trong cả ngày 18/11 đã không đạt được đột phá nào.

Tổng Cục trưởng Cục Các vấn đề Châu Á - Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kanai không thông báo với giới truyền thông sau cuộc hội đàm.

Đối đầu kéo dài?

Asahi Shimbun đưa tin, Nhật Bản dường như đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài với Trung Quốc.

Mặc dù hai nước dự kiến sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc đàm phán cấp làm việc, nhưng đối thoại ở cấp thượng đỉnh vẫn chưa chắc chắn.

Bắc Kinh tuyên bố Thủ tướng nước này Lý Cường sẽ không thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi tại Hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tuần này ở Nam Phi.

Nhưng các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo đang tìm kiếm cơ hội để có một cuộc trao đổi ngắn giữa hai nhà lãnh đạo.

Theo Asahi Shimbun, một vấn đề đối với chính quyền của bà Takaichi là các kênh ngoại giao của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền với Trung Quốc đã suy yếu.

LDP hiện thiếu những nhân vật có ảnh hưởng lớn, như cựu Tổng thư ký Toshihiro Nikai và Hiroshi Moriyama - những người ưu tiên quan hệ với Trung Quốc.

LDP cũng không còn là đối tác liên minh với Komeito - đảng có mối quan hệ chặt chẽ ở Trung Quốc.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản phát biểu: “Chúng ta đã giẫm phải đuôi hổ trong vấn đề Đài Loan. Đây có lẽ là lúc mọi nỗ lực của chúng ta đều vô ích.”