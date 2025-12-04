Việt Nam tặng Cuba 2 món quà lớn, "bước tiến quan trọng" của nhân dân Cuba

Ngày 2/12/2025, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2025) và lễ khởi công Dự án Nhà máy điện mặt trời “Vista Alegre” - món quà của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba anh em.

Nhân dân Cuba vui mừng trước tấm lòng chân thành của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Ảnh: VGP



Sự kiện trọng đại này được tổ chức tại thị trấn Juraco, huyện Vista Alegre, tỉnh Mayabeque, Tây Bắc Cuba.

Trước tình cảm của nhân dân Việt Nam, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez xúc động cảm ơn món quà chân thành của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành tặng cho nhân dân Cuba anh em, Báo Nhân dân thông tin.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba

Trước đó, Chính phủ Việt Nam cũng tặng Cuba một món quà khác là 4 công viên điện mặt trời, nhằm góp phần cải thiện hệ thống sản xuất điện năng tại đảo quốc vùng Caribe.

Tờ Cibercuba thông tin thêm, 4 công viên điện mặt trời (Solar Park) này sẽ được đặt tên là Vista Alegre, El Jobo, El Fénix và El Comino. Dự kiến, chúng sẽ được lắp đặt tại tỉnh Mayabeque và đóng góp tổng cộng 80 Megawatt (MW) vào hệ thống điện quốc gia.

Trong số công suất đó, 10 MW sẽ đến từ năng lượng tích lũy nhờ việc kết hợp các hệ thống lưu trữ hiện đại, một công nghệ cho phép lưu trữ điện để đáp ứng nhu cầu cao điểm hoặc thời kỳ bức xạ mặt trời thấp.

Các khu vực dự kiến xây dựng 4 công viên mặt trời này hiện đang trong giai đoạn dọn dẹp và chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị cho giai đoạn lắp ráp kết cấu và lắp đặt tấm ốp.

Cơ quan năng lượng Mayabeque nhấn mạnh rằng các món quà của Việt Nam đóng góp "bước tiến quan trọng" trong việc mở rộng năng lượng tái tạo và sẽ góp phần vào sự ổn định của dịch vụ điện trong khu vực tỉnh Mayabeque và trên khắp cả nước Cuba.

Cuba hiện đang đạt được những tiến bộ trong lĩnh vực năng lượng mặt trời với một công viên mặt trời mới hoàn thành ở tỉnh Pinar del Río ngày 29/11.

Đây là công viên mặt trời lớn thứ hai được xây dựng trong năm 2025 của Cuba. Công viên này có công suất cực đại 21,8 Megawatt (MWp), và đã được đồng bộ hóa với Hệ thống điện năng quốc gia (SEN) của Cuba.

Trước đó, tỉnh Pinar del Río đã khánh thành 1 công viên khác có quy mô tương tự tại khu vực La Barbarita, ở Consolación del Sur, nơi cung cấp từ 100 đến 120 MWh mỗi ngày.

Những nỗ lực xây dựng công viên điện mặt trời của Cuba là minh chứng cho con đường phát triển bền vững của đảo quốc này, nhằm hướng tới giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch cũng như cải thiện đời sống của người dân.