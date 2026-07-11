Việt Nam sở hữu "vàng lỏng" giàu kali, ăn trực tiếp được: Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản đều ưa chuộng

Ít ai biết rằng ngoài trái, cây dừa còn cho một sản vật đặc biệt được ví như "vàng lỏng". Đó là dòng nhựa ngọt được thu trực tiếp từ bông dừa.

Được thu từ những bông dừa còn non, mật hoa dừa giàu khoáng chất, thuần tự nhiên và có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Nhờ đó, sản phẩm phù hợp với nhiều nhóm người sử dụng như trẻ nhỏ, người ăn kiêng, người ăn chay, người luyện tập thể thao và những người cần kiểm soát đường huyết.

Năm 2013, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) đã công nhận mô hình trồng dừa thu mật là một ngành nghề phát triển bền vững.

Theo Trung tâm Dữ liệu Thực phẩm USDA của Mỹ, 100g mật hoa dừa chứa:

Giống dừa chuyên dùng để thu mật là Mawa (tên khoa học PB121), thích hợp khai thác khi cây từ 3-15 năm tuổi.

Công nhân thu mật từ hoa dừa.

Theo chu kỳ sinh trưởng, cứ khoảng 25 ngày cây dừa lại ra một hoa mới và trung bình mỗi năm cho khoảng 13 hoa. Sau khi được xử lý bằng kỹ thuật chuyên biệt, mỗi bông dừa có thể được khai thác liên tục trong 25 ngày, cho khoảng 25-30 lít mật. Việc thu mật được thực hiện luân phiên giữa các hoa nên không ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây.

Không chỉ tạo ra nguồn nguyên liệu có giá trị cao, cây dừa còn có khả năng thích nghi tốt với biến đổi khí hậu khi chịu được độ mặn từ 4-10‰.

Đặc biệt, mô hình trồng dừa lấy mật giúp gia tăng giá trị kinh tế của cây dừa từ 3-5 lần so với phương thức canh tác truyền thống.

Khởi nghiệp từ cuộc khủng hoảng giá dừa

Đầu năm 2018, khi giá dừa khô tại Trà Vinh lao dốc, người trồng dừa rơi vào cảnh lao đao. Có thời điểm, bán tới 1.200 trái dừa nhưng nông dân chỉ thu về khoảng 2 triệu đồng.

Trăn trở trước thực trạng đó, chị Thạch Thị Chal Thi, một người con Khmer của Trà Vinh, cùng chồng đã nảy ra ý tưởng khai thác nguồn mật từ hoa dừa để tạo ra hướng đi mới cho cây dừa địa phương.

Lấy cảm hứng từ nghề làm đường thốt nốt truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi (An Giang), Sokfarm phát triển quy trình sản xuất mật hoa dừa từ 100% nguyên liệu tự nhiên.

Sau công đoạn thu mật bằng phương pháp "mát-xa" hoa dừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cô đặc chân không để giữ lại tối đa hàm lượng dinh dưỡng, màu sắc và hương vị tự nhiên của sản phẩm.

Khu nguyên liệu rộng lớn.

Không chỉ phát triển sản phẩm, Sokfarm còn theo đuổi mô hình kinh doanh gắn với phát triển bền vững. Doanh nghiệp hướng tới sự hài hòa với môi trường, đồng hành cùng người nông dân và xây dựng thương hiệu vì cộng đồng.

Mô hình này đã góp phần nâng giá trị kinh tế cây dừa cho các hộ trồng từ 2-3 lần, mở ra sinh kế mới thay vì chỉ phụ thuộc vào việc bán trái như trước.

Từ sản phẩm OCOP đến thị trường quốc tế

Sau nhiều năm đầu tư nghiên cứu và hoàn thiện quy trình sản xuất, mật hoa dừa và đường hoa dừa của Sokfarm đã đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn quốc tế như USDA Organic, EU Organic, JAS, FDA và ISO 22000.

Hiện nay, sản phẩm đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Đức, Hà Lan, Mỹ, Nhật Bản cùng nhiều quốc gia châu Âu.

Nhà máy đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe.

Đặc biệt, mật hoa dừa và đường hoa dừa được công nhận OCOP 4 sao vào năm 2020, trước khi đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia năm 2023.

Doanh nghiệp kỳ vọng mô hình này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều đơn vị khai thác hiệu quả các nông sản bản địa theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt, quảng bá văn hóa địa phương và gìn giữ những nghề truyền thống lâu đời.

Bài viết sử dụng tư liệu từ website Sokfarm.