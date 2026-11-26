Loại cá này đã mang về cho Việt Nam 122 triệu USD sau 10 tháng.

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Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 122 triệu USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 10, kim ngạch đạt 18 triệu USD, tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Brazil, Mỹ và Saudi Arabia tiếp tục là ba thị trường lớn nhất, chiếm gần 81% tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng. Trong tháng 10, tỷ trọng của ba thị trường này lên tới 86%.

Brazil dẫn đầu với kim ngạch 10 tháng đạt 57 triệu USD, chiếm 47% tổng xuất khẩu cá rô phi. Tháng 10, xuất khẩu sang Brazil đạt 9 triệu USD, gần gấp đôi tháng 9 và tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ đứng thứ hai với 30 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2026, giảm 34% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Mỹ đã tăng trở lại trong hai tháng gần đây: tháng 9 tăng 37%, tháng 10 đạt 5 triệu USD, tăng 62%. Nhờ đó, mức giảm lũy kế đã thu hẹp từ 48% sau 8 tháng xuống còn 34% sau 10 tháng.

Saudi Arabia đạt 12 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2026, tăng 69%, chiếm gần 10% tổng kim ngạch. Tháng 10, xuất khẩu sang thị trường này đạt 2 triệu USD, gần gấp 4 lần cùng kỳ. Saudi Arabia chiếm phần lớn kim ngạch sang khu vực Trung Đông, với tổng xuất khẩu sang khu vực này trong 10 tháng đạt 12 triệu USD, tăng 64%.

Xuất khẩu sang EU trong 10 tháng đạt 5 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ. Sau khi giảm trong tháng 9, kim ngạch tháng 10 tại khối EU đạt 483 nghìn USD, tăng 83% so với cùng kỳ. Bỉ vẫn là thị trường lớn nhất trong khối, với kim ngạch đạt 2 triệu USD trong 10 tháng, tăng 46%; riêng tháng 10 đạt 183 nghìn USD, tăng 229%. Xuất khẩu sang Hà Lan tháng 10 đạt 109 nghìn USD, đưa lũy kế 10 tháng tăng 10%. Xuất khẩu sang Đức tháng 10 đạt 126 nghìn USD, tăng 17%, song lũy kế 10 tháng vẫn thấp hơn 23% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu sang khối CPTPP trong 10 tháng đạt 7 triệu USD, tăng 46%, chiếm 6% tổng kim ngạch. Kim ngạch tháng 10 đạt 543 nghìn USD, tăng 6%. Nhật Bản là thị trường lớn nhất trong khối, đạt 2 triệu USD trong 10 tháng, tăng 72%; tháng 10 tăng 55% so với cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu sang Mexico 10 tháng đầu năm đạt gần 2 triệu USD, gấp hơn 4 lần cùng kỳ.

Nhìn chung, xuất khẩu cá rô phi trong tháng 10 ghi nhận mức tăng tại nhiều thị trường. Brazil, Mỹ và Saudi Arabia giữ vai trò chủ đạo, thị trường Mỹ đã có sự phục hồi trở lại sau thời gian dài sụt giảm, trong khi các khối EU và CPTPP tiếp tục góp phần đa dạng hóa thị trường cho cá rô phi Việt Nam.