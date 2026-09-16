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Việt Nam sẽ có “làng trên núi” 3.000ha gồm khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp, sân golf, cáp treo và tàu hỏa leo núi

Thanh Phong
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Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 3.000ha tại 4 xã Vân Sơn, Mường Bi, Mai Châu và Mai Hạ (Phú Thọ).

Việt Nam sẽ có “làng trên núi” 3.000ha gồm khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp, sân golf, cáp treo và tàu hỏa leo núi - Ảnh 1.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch, sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp, sân golf tại các xã Vân Sơn, Mường Bi, Mai Châu và Mai Hạ.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 3.000 ha, thời hạn quy hoạch đến năm 2050. Phạm vi này nằm tại địa giới hành chính 4 xã Vân Sơn, Mường Bi, Mai Châu và Mai Hạ.

Theo nhiệm vụ được phê duyệt, đây sẽ là khu chức năng phức hợp, gồm du lịch sinh thái kết hợp nhà ở theo hình thức làng trên núi; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp gắn với sân golf và các loại hình vui chơi giải trí.

Quy hoạch cũng nghiên cứu phát triển hệ thống cáp treo và tàu hỏa leo núi, nhằm tạo kết nối hạ tầng phục vụ du lịch phù hợp với địa hình đồi núi.

Bên cạnh đó, khu vực được định hướng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc địa phương gắn với du lịch cộng đồng; các khu dân cư hiện trạng sẽ được chỉnh trang, nâng cấp đồng bộ.

Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực này được xác định định hướng phát triển khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp, cụm sân golf và nhà ở Lũng Vân, thuộc các xã Vân Sơn, Mường Bi, Mai Châu và Mai Hạ, với diện tích khoảng 3.075 ha.

Nhiệm vụ quy hoạch yêu cầu nghiên cứu các phân khu phát triển du lịch sinh thái kết hợp nhà ở theo hình thức làng trên núi; khu sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp công viên chuyên đề, khu vui chơi giải trí, sân golf và hệ sinh thái tự nhiên.

Hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch được nghiên cứu theo hướng thích ứng với địa hình đồi núi, thông qua cáp treo và tàu hỏa leo núi, tạo trải nghiệm cho du khách và cư dân tại khu vực Lũng Vân.

Quy hoạch cũng phải xác định phạm vi, ranh giới, tính chất, chức năng và quy mô khu vực; tổ chức các phân khu chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ du lịch, dịch vụ và sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu quá trình lập quy hoạch phải khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, cảnh quan sinh thái và văn hóa địa phương, đồng thời gắn phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp với bảo tồn thiên nhiên và bản sắc dân tộc.

Một trong những nguyên tắc được đặt ra là kiểm soát mật độ xây dựng, hạn chế san gạt địa hình lớn, bảo vệ hệ sinh thái rừng, suối tự nhiên và cảnh quan. Quy hoạch cũng yêu cầu đảm bảo quyền lợi hợp pháp và cải thiện đời sống người dân địa phương trong quá trình phát triển.

Trong quá trình nghiên cứu, cơ quan lập quy hoạch phải đánh giá hiện trạng dân cư, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và cảnh quan; đồng thời khoanh vùng các khu vực đặc thù, vùng bảo vệ cảnh quan, môi trường, hành lang thoát lũ và hành lang kỹ thuật.

Đồ án cũng phải xác định các khu vực thích hợp và không thích hợp để xây dựng, những khu vực cần bảo tồn, cũng như các vấn đề về địa hình, ngập lũ và tác động tự nhiên cần giải quyết trong quy hoạch.

Sở Xây dựng tỉnh Phú tổ chức lập quy hoạch và thẩm định, phê duyệt đồ án. Thời gian thực hiện lập quy hoạch không quá 9 tháng kể từ ngày lựa chọn được đơn vị tư vấn khảo sát, lập quy hoạch.

Cảnh tượng tại gian hàng cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Liên bang Nga
Tags

làng trên núi

tàu hoả

Việt Nam

nghỉ dưỡng

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