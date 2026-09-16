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Cảnh tượng tại gian hàng cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Liên bang Nga

Lê Anh
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Trung Nguyên Legend mang cà phê Việt tới WorldFood Moscow 2026, hội chợ thực phẩm quy tụ hơn 870 doanh nghiệp từ 30 quốc gia.

Cảnh tượng tại gian hàng cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Liên bang Nga - Ảnh 1.

Mới đây, fanpage chính thức của Trung Nguyên Legend đăng tải loạt hình ảnh của thương hiệu tại WorldFood Moscow 2026 – hội chợ quốc tế thường niên trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, diễn ra từ ngày 15-18/9 tại Moscow, Liên bang Nga. Đây là lần thứ 35 sự kiện được tổ chức, quy tụ hơn 870 nhà sản xuất và nhà cung cấp đến từ 30 quốc gia.

Tại sự kiện năm nay, Trung Nguyên Legend cho biết sẽ giới thiệu những sản phẩm cà phê mang đậm bản sắc Việt Nam. Doanh nghiệp tiếp tục sử dụng câu chuyện về Robusta Việt Nam và văn hóa cà phê như một phần trong hoạt động giới thiệu thương hiệu ra thị trường quốc tế.

Cảnh tượng tại gian hàng cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Liên bang Nga - Ảnh 2.
Cảnh tượng tại gian hàng cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Liên bang Nga - Ảnh 3.

Không gian gian hàng của Trung Nguyên Legend tại WorldFood Moscow 2026 được thiết kế theo hướng mở, lấy tông trắng làm chủ đạo, kết hợp logo thương hiệu và những mảng hình ảnh kể câu chuyện về cà phê Việt. Cách bài trí này cũng từng được Trung Nguyên Legend sử dụng tại các triển lãm quốc tế trước đây, trong đó có WorldFood Moscow 2024.﻿

Cảnh tượng tại gian hàng cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Liên bang Nga - Ảnh 4.
Cảnh tượng tại gian hàng cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Liên bang Nga - Ảnh 5.

Khu vực trung tâm là quầy phục vụ cà phê, liên tục có khách tham quan dừng lại trải nghiệm, tìm hiểu sản phẩm. Các hình ảnh tại sự kiện cũng ghi nhận nhiều cuộc trò chuyện, trao đổi trực tiếp giữa đại diện Trung Nguyên Legend với khách hàng và đối tác quốc tế.

Giữa không gian triển lãm đông đúc, gian hàng trở thành một điểm dừng để khách không chỉ xem sản phẩm mà còn trực tiếp thưởng thức cà phê Việt Nam.

Cảnh tượng tại gian hàng cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Liên bang Nga - Ảnh 6.
Cảnh tượng tại gian hàng cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Liên bang Nga - Ảnh 7.

Trong câu chuyện thương hiệu, Trung Nguyên Legend nhiều năm theo đuổi cách tiếp cận cà phê không chỉ như một loại đồ uống mà còn gắn với văn hóa và trải nghiệm. Doanh nghiệp cho biết đã mang các sản phẩm và không gian trải nghiệm cà phê tới nhiều triển lãm quốc tế tại Mỹ, Nga, Ấn Độ và Dubai. Đây cũng là một phần trong chiến lược đưa thương hiệu cà phê Việt tiếp cận người tiêu dùng và đối tác ở các thị trường nước ngoài.

Với riêng WorldFood Moscow, triển lãm đã trở thành một sự kiện thường niên dành cho các doanh nghiệp thực phẩm, đồ uống và nhà phân phối tại Nga và khu vực.

Theo ban tổ chức, từ năm 1992, WorldFood Moscow đã phát triển thành một trong những nền tảng kết nối các nhà sản xuất, nhà cung cấp với hệ thống bán lẻ, HoReCa, nhà mua hàng và các đối tác trong ngành thực phẩm. Năm 2026, triển lãm được tổ chức tại Pavilion 3 của Crocus Expo, gồm Hall 14 và Hall 15.

Cảnh tượng tại gian hàng cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Liên bang Nga - Ảnh 8.

Việc Trung Nguyên Legend tham gia kỳ triển lãm lần thứ 35 giúp thương hiệu có thêm một điểm tiếp xúc trực tiếp với các nhà nhập khẩu, phân phối và đối tác trong ngành thực phẩm – đồ uống tại Nga và các thị trường lân cận.

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, gian hàng Trung Nguyên Legend tại B3027 – Pavilion 3, Hall 15 là nơi doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm cà phê Việt Nam tới khách tham quan và đối tác quốc tế.

Tags

trung nguyên legend

Moscow

cà phê Việt

Liên bang Nga

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