Việt Nam sắp sở hữu tòa tháp uốn cong cao 220m, phủ kính đặc biệt toàn phần, do đội ngũ kiến trúc sư nổi tiếng toàn cầu thiết kế

Công trình dự kiến khánh thành vào năm 2027.

Ngày 10/12/2024, dự án Tòa tháp Khát Vọng (Aspira Tower) có tổng vốn đầu tư 13.000 tỷ đồng chính thức được khởi công tại khu vực Bãi Trào, phía Tây đảo Hòn Thơm, TP Phú Quốc. Công trình nằm trong quần thể Sun Paradise Land do Sun Group phát triển.

Aspira Tower được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm vươn khơi, với chiều cao khoảng 220m và diện tích khối đế 20.000 m2. Công trình tọa lạc trên mũi đất hướng biển, nổi bật với phần mặt ngoài sử dụng hệ kính uốn cong bao phủ toàn bộ, tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng tự nhiên từ đại dương, tạo nên vẻ đẹp lấp lánh biến hóa theo từng thời điểm trong ngày tại đảo.

Kết cấu tòa nhà được uốn cong tinh tế với bề mặt phủ toàn bộ bằng kính, phản chiếu ánh sáng tự nhiên.

Tổng thể kiến trúc gồm hai phần chính là khối đế và tòa tháp trung tâm. Trong đó, tòa tháp trung tâm cao 36 tầng được quy hoạch thành tổ hợp nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí. Dự án dự kiến tích hợp khách sạn mang thương hiệu The Luxury Collection Hon Thom thuộc hệ thống Marriott International với quy mô 305 phòng, diện tích từ 50-250 m2.

Ngoài hệ thống lưu trú, công trình còn được bố trí nhiều hạng mục tiện ích như bể bơi vô cực, khu gym và spa, phòng hội nghị diện tích 900 m2, khu vui chơi trẻ em, cùng các nhà hàng, quầy bar và quán cà phê tại những tầng cao nhất của tòa tháp. Đây sẽ là khu vực phục vụ nhu cầu ngắm cảnh từ trên cao với tầm nhìn bao quát Hòn Thơm.

Thiết kế tòa tháp còn đặc biệt ở phần khối đế khổng lồ 20.000m2 nằm trên mũi đất vươn ra mặt nước, đòi hỏi kỹ thuật xây dựng vô cùng phức tạp và kỳ công. Phần móng được tính toán kỹ lưỡng với các giải pháp tiên tiến về móng cọc sâu, vật liệu chịu ăn mòn cao và công nghệ thi công hiện đại để vừa đảm bảo khả năng chịu lực, vừa giữ được sự hài hòa giữa công trình và cảnh quan thiên nhiên.﻿

Phần khối đế của dự án được thiết kế theo kiến trúc đa tầng uốn lượn, tích hợp nhiều không gian chức năng như khu vui chơi có thưởng, nhà hàng ngoài trời, hồ bơi, bể Jacuzzi và các khu vực tiện ích riêng biệt khác. Trong đó, sảnh chính của tòa tháp có chiều cao khoảng 15m.

Theo quy hoạch, khu vực khối đế được kết nối trực tiếp với bãi biển thông qua hệ thống lối đi bộ, tạo liên kết giữa công trình và cảnh quan tự nhiên xung quanh.

Khi hoàn thành, Aspira Tower được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những công trình cao tầng nổi bật tại khu vực đảo Hòn Thơm, bổ sung thêm hạ tầng dịch vụ, nghỉ dưỡng và giải trí cho Phú Quốc trong thời gian tới.