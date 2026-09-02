Việt Nam sắp có siêu tháp 99 tầng cao top đầu châu Á, là nơi tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn đầu tư với tổng vốn hơn 1,8 tỷ USD

Với chiều cao khoảng 500m theo đề xuất, tòa tháp biểu tượng IFC-99F HCMC cao 99 tầng có thể lọt nhóm những công trình cao hàng đầu châu Á, tiệm cận Shanghai Tower, Ping An Finance Centre hay Taipei 101.

Tháng 4 vừa qua, liên danh Sovico - HDBank đã có văn bản gửi UBND TP.HCM và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), đề xuất nghiên cứu, đầu tư tòa nhà biểu tượng cao 99 tầng tại lô đất 1.K1.8.HH thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo liên danh, việc sớm hình thành những công trình mang tính biểu tượng, đóng vai trò tài sản lõi là yếu tố cần thiết để thu hút các định chế tài chính, dòng vốn quy mô lớn và đội ngũ chuyên gia quốc tế đến Trung tâm Tài chính quốc tế.

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc Cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC thuộc Khu lõi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại phường An Khánh.

Theo quyết định, phương án A168 của Công ty Kohn Pedersen Fox Associates P.C đạt điểm trung bình 89,4 - cao nhất trong các phương án dự thi và được lựa chọn là phương án kiến trúc trúng tuyển.

Trước đó, ngày 2/7, UBND TP.HCM đã ban hành các quyết định và quy chế tổ chức thi tuyển, đồng thời giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì triển khai.

Cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC nằm tại Phân khu số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, trên các lô đất 1.K1.8.HH, 1.K1.7.HH và 1.K1.9.HH theo điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được phê duyệt.

Theo phương án được lựa chọn, cụm công trình gồm 3 hạng mục chính, hình thành một tổ hợp đa chức năng phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Tâm điểm là tháp biểu tượng IFC-99F HCMC cao 99 tầng tại lô 1.K1.8.HH. Hai công trình còn lại gồm Tòa nhà Đổi mới sáng tạo IFC Innovation Hub cao tối đa 30 tầng tại lô 1.K1.7.HH và Tòa nhà ở cho chuyên gia IFC Expert Residence cao tối đa 30 tầng tại lô 1.K1.9.HH.

Ba công trình được định hướng vận hành độc lập nhưng vẫn bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống quảng trường trung tâm đối diện. Sảnh và đường dạo được tổ chức liên tục, kết nối với các lối lên xuống của hạ tầng giao thông công cộng và ga tàu điện ngầm theo mô hình TOD, nhằm bảo đảm lưu chuyển người an toàn, thuận tiện.

Trong đó, IFC-99F HCMC được xác định là điểm nhấn kiến trúc chiến lược của khu lõi tài chính. Công trình được định hướng đáp ứng nhu cầu về không gian làm việc, thương mại, dịch vụ của Trung tâm Tài chính quốc tế, đồng thời tạo dấu ấn kiến trúc mới cho Thủ Thiêm và TP.HCM.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của Cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC. Ảnh: UBND TP.HCM.

Về tháp biểu tượng IFC-99F HCMC, theo đề xuất trước đó của liên danh Sovico - HDBank, tòa tháp sẽ được nhà đầu tư trực tiếp xây dựng, vận hành và khai thác kinh doanh.

Dự án có quy mô 99 tầng nổi, 6 tầng hầm, phát triển trên khu đất khoảng 12.600 m2, với tổng diện tích sàn hơn 436.000 m2.

Theo định hướng, đây sẽ là tổ hợp đa chức năng, tích hợp không gian thương mại - dịch vụ, văn phòng hạng A+, khu lưu trú dành cho chuyên gia, khách sạn 5 sao và trung tâm hội nghị quốc tế.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,84 tỷ USD. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm gần 17%, phần còn lại được huy động từ vốn vay và các đối tác hợp tác.

Nếu được chấp thuận, dự án dự kiến triển khai trong 5 năm, gồm 12 tháng thi công phần móng và hầm, 24 tháng thi công phần thân và 24 tháng hoàn thiện.

Sovico cho biết sẽ chủ động mở rộng và hình thành liên danh với các nhà đầu tư phù hợp trong và ngoài nước để tăng cường nguồn lực. Trong cấu trúc này, Sovico giữ vai trò nhà đầu tư dẫn dắt, chịu trách nhiệm điều phối, tổ chức thực hiện dự án và phát huy hệ sinh thái tổng thể nhằm bảo đảm hiệu quả, tiến độ cũng như đóng góp chiến lược cho VIFC.

Trước đề xuất của Sovico - HDBank, một liên danh gồm Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), CTCP Cơ điện lạnh (REE) và VinaCapital cũng đề xuất đầu tư tòa tháp biểu tượng cao 99 tầng tại Trung tâm Tài chính Thủ Thiêm.

Theo phương án sơ bộ, công trình được đề xuất xây dựng trên khu đất khoảng 10.000 m2 tại Thủ Thiêm, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1,15 tỷ USD, tương đương gần 30.000 tỷ đồng.

Tòa tháp có 99 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 400.000 m2 và chiều cao khoảng 500 m. Với thông số này, công trình sẽ vượt Landmark 81 - tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay với chiều cao 461,3 m.

Tương tự đề xuất của Sovico - HDBank, dự án không được định hướng đơn thuần là một cao ốc văn phòng mà là tổ hợp đa chức năng, kết hợp văn phòng hạng A, thương mại, khách sạn, không gian lưu trú và các sản phẩm bất động sản khai thác dài hạn.

Nếu được triển khai theo những thông số đề xuất, tòa tháp tài chính 99 tầng có thể gia nhập nhóm những công trình cao hàng đầu châu Á, tiệm cận các biểu tượng tài chính như Shanghai Tower (632 m), Ping An Finance Centre (599 m), International Commerce Centre (484 m) hay Petronas Towers (452 m), Taipei 101 (508 m).